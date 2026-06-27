Mesin Gol Berdarah Semarang Masuk Radar Tim Garuda! Tim Waterink Berpeluang Bela Timnas Indonesia

JawaPos.com - Nama Tim Waterink mulai ramai diperbincangkan di kalangan pencinta sepak bola Indonesia.

Penyerang muda yang memiliki garis keturunan Indonesia dari Semarang itu dikabarkan masuk dalam radar Timnas Indonesia sebagai salah satu kandidat untuk memperkuat skuad Garuda.

Kabar tersebut langsung menarik perhatian publik, mengingat Waterink dikenal sebagai sosok striker yang memiliki produktivitas gol sangat tinggi di level kompetisi usia muda Eropa.

Sepanjang kariernya di berbagai kelompok umur, ia telah mengoleksi lebih dari 110 gol, sebuah catatan yang menunjukkan naluri mencetak gol yang konsisten.

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Meski statistik tersebut dibukukan di level usia muda, performa Waterink tetap dinilai layak mendapat perhatian.

Kemampuannya dalam mencari ruang, penyelesaian akhir yang tenang, serta naluri berada di posisi yang tepat membuatnya menjadi salah satu penyerang yang cukup menjanjikan.

Bagi Timnas Indonesia, kehadiran pemain dengan karakter seperti Waterink tentu bisa menjadi tambahan opsi di lini depan.

Dalam beberapa tahun terakhir, persaingan di sektor penyerang memang semakin ketat dengan hadirnya sejumlah pemain diaspora maupun talenta lokal yang terus berkembang.