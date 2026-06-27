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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 27 Juni 2026 | 12.58 WIB

Prediksi Skor Timnas Argentina vs Yordania di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Diistirahatkan? La Albiceleste Bakal Menang Telak

Lionel Messi berpeluang diistirahatkan saat timnas Argentina menghadapi Yordania pada laga terakhir Grup J Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium. (Instagram @afaseleccion) - Image

Lionel Messi berpeluang diistirahatkan saat timnas Argentina menghadapi Yordania pada laga terakhir Grup J Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium. (Instagram @afaseleccion)

JawaPos.com - Yordania akan menghadapi timnas Argentina pada matchday ketiga Grup J Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Minggu (28/6) pukul 09.00 WIB. Meski Argentina sudah memastikan lolos ke babak 32 besar, juara bertahan itu tetap difavoritkan meraih kemenangan, meski Lionel Messi berpotensi diistirahatkan demi menjaga kebugaran untuk fase gugur.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan situasi yang sangat berbeda. Argentina menikmati start sempurna dengan dua kemenangan beruntun, sedangkan Yordania masih mencari poin perdana dalam debut mereka di putaran final Piala Dunia.

Apakah Argentina Akan Melakukan Rotasi Pemain?

Argentina datang tanpa tekanan setelah mengoleksi enam poin dari dua pertandingan. Tim asuhan Lionel Scaloni sudah mengamankan tiket ke babak 32 besar sekaligus memimpin klasemen sementara Grup J.

Kondisi tersebut membuka peluang bagi Scaloni melakukan rotasi pemain. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kemungkinan Lionel Messi mendapat waktu istirahat agar berada dalam kondisi terbaik saat memasuki fase gugur.

Selain Messi, Argentina masih memiliki kedalaman skuad yang luar biasa. Lautaro Martinez, Julian Alvarez, hingga Thiago Almada siap menjadi andalan untuk menjaga produktivitas lini depan La Albiceleste.

Di sektor tengah, duet Alexis Mac Allister dan Enzo Fernandez tetap jadi motor permainan. Kemampuan keduanya mengatur tempo serta mendistribusikan bola membuat Argentina tetap berbahaya meski melakukan sejumlah perubahan dalam susunan pemain.

Mampukah Yordania Menciptakan Kejutan?

Yordania menjalani laga terakhir fase grup dengan misi berat. Kekalahan akan membuat mereka mengakhiri debut di Piala Dunia tanpa satu pun poin, sementara kemenangan atas Argentina akan menjadi salah satu hasil terbesar dalam sejarah sepak bola negara tersebut.

Pelatih Jamal Sellami diperkirakan tetap mempertahankan pendekatan defensif. Struktur permainan yang rapat dan disiplin menjadi modal utama untuk meredam kualitas individu para pemain Argentina.

Harapan terbesar Yordania berada di pundak Mousa Al-Tamari. Penyerang Rennes tersebut memiliki kecepatan dan kemampuan menggiring bola yang dapat dimanfaatkan melalui skema serangan balik cepat.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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