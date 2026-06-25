Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 25 Juni 2026 | 21.37 WIB

Hasil Memuaskan! 6 Pemain Baru Persebaya Surabaya Sudah PCMA, Pemain Lama Menyusul Sebelum Latihan Perdana

Direktur Persebaya Surabaya Candra Wahyudi mengungkap enam pemain baru telah menjalani tes medis di Mayapada Hospital Surabaya dengan hasil yang memuaskan. (Moch. Rizky Pratama Putra-JawaPos.com) - Image

Direktur Persebaya Surabaya Candra Wahyudi mengungkap enam pemain baru telah menjalani tes medis di Mayapada Hospital Surabaya dengan hasil yang memuaskan. (Moch. Rizky Pratama Putra-JawaPos.com)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya sudah menjalani tes medis menyeluruh terhadap enam pemain baru sebagai bagian dari persiapan menghadapi Super League 2026/2027.

Pemeriksaan dilakukan di Mayapada Hospital Surabaya dan seluruh pemain dinyatakan memiliki hasil yang baik, sementara pemain lama akan menjalani tes serupa sebelum latihan pertama dimulai agar kondisi tim lebih siap menghadapi musim baru.

Persebaya Surabaya tidak hanya bergerak aktif di bursa transfer pemain. Green Force juga memperkuat aspek kesehatan dan performa atlet melalui kolaborasi strategis dengan Mayapada Hospital Surabaya sebagai Official Medical Partner.

Kerja sama yang diresmikan pada Rabu (24/6/2026) itu menjadi langkah penting dalam membangun sistem sports medicine terintegrasi.

Program tersebut dirancang untuk mendukung kesehatan, peningkatan performa, hingga proses pemulihan pemain secara berkelanjutan sepanjang musim.

Mengapa Tes Medis Menjadi Prioritas Persebaya Surabaya?

Tes medis atau Pre-Competition Medical Assessment (PCMA) menjadi salah satu tahapan penting sebelum pemain resmi memperkuat Persebaya Surabaya.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap pemain berada dalam kondisi optimal sebelum memasuki kompetisi.

Direktur Persebaya Surabaya Candra Wahyudi menegaskan proses pemeriksaan kesehatan pemain sebenarnya sudah menjadi agenda rutin klub setiap musim.

Namun, tahun ini kualitas pemeriksaan meningkat berkat dukungan fasilitas dan tenaga medis dari Mayapada Hospital Surabaya.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Demi Gacor di Lapangan! Dicky Kurniawan Dukung Kolaborasi Persebaya Surabaya dan Mayapada Hospital - Image
Sepak Bola Indonesia

Demi Gacor di Lapangan! Dicky Kurniawan Dukung Kolaborasi Persebaya Surabaya dan Mayapada Hospital

Kamis, 25 Juni 2026 | 21.32 WIB

Wajib Dicek 16 Halaman Formulir FIFA PCMA! dr Tommy Bongkar Detail Pemeriksaan Pemain Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Wajib Dicek 16 Halaman Formulir FIFA PCMA! dr Tommy Bongkar Detail Pemeriksaan Pemain Persebaya Surabaya

Kamis, 25 Juni 2026 | 17.48 WIB

Pernah Bela Timnas Indonesia U-23! Ricky Pratama Ungkap Sosok yang Bikin Mantap Gabung Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Pernah Bela Timnas Indonesia U-23! Ricky Pratama Ungkap Sosok yang Bikin Mantap Gabung Persebaya Surabaya

Kamis, 25 Juni 2026 | 15.59 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

2

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan

3

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J

4

Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar

5

Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa

6

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar

7

Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros

8

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

9

Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan

10

Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore