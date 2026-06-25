Hasil Memuaskan! 6 Pemain Baru Persebaya Surabaya Sudah PCMA, Pemain Lama Menyusul Sebelum Latihan Perdana

JawaPos.com — Persebaya Surabaya sudah menjalani tes medis menyeluruh terhadap enam pemain baru sebagai bagian dari persiapan menghadapi Super League 2026/2027.

Pemeriksaan dilakukan di Mayapada Hospital Surabaya dan seluruh pemain dinyatakan memiliki hasil yang baik, sementara pemain lama akan menjalani tes serupa sebelum latihan pertama dimulai agar kondisi tim lebih siap menghadapi musim baru.

Persebaya Surabaya tidak hanya bergerak aktif di bursa transfer pemain. Green Force juga memperkuat aspek kesehatan dan performa atlet melalui kolaborasi strategis dengan Mayapada Hospital Surabaya sebagai Official Medical Partner.

Kerja sama yang diresmikan pada Rabu (24/6/2026) itu menjadi langkah penting dalam membangun sistem sports medicine terintegrasi.

Program tersebut dirancang untuk mendukung kesehatan, peningkatan performa, hingga proses pemulihan pemain secara berkelanjutan sepanjang musim.

Mengapa Tes Medis Menjadi Prioritas Persebaya Surabaya? Tes medis atau Pre-Competition Medical Assessment (PCMA) menjadi salah satu tahapan penting sebelum pemain resmi memperkuat Persebaya Surabaya.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap pemain berada dalam kondisi optimal sebelum memasuki kompetisi.

Direktur Persebaya Surabaya Candra Wahyudi menegaskan proses pemeriksaan kesehatan pemain sebenarnya sudah menjadi agenda rutin klub setiap musim.