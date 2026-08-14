3 Fakta Persebaya Surabaya Bomber Ramadhan Sananta yang Pernah Hadapi Penang FC

JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan menghadapi Penang FC di laga persahabatan. Pertandingan tersebut bakal dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (15/8) pukul 19.00 WIB.

Ramadhan Sananta mengungkapkan bahwa dirinya pernah menghadapi Penang FC semasa bermain bersama DPMM FC di Liga Malaysia. Ia mengaku sudah mengantongi kekuatan tim asal Pulau Pinang tersebut.

"Saya pernah menghadapi Penang ketika masih bermain di DPMM FC. Kalau tidak salah, kami menang saat bermain di kandang, kemudian ketika bertandang ke markas mereka kami kalah. Jadi, sedikit banyak saya sudah mengetahui karakter Penang,” kata Ramadhan Sananta yang dikutip laman resmi Persebaya, Jumat (14/8).

Meskipun mengetahui kekuatannya, Sananta tetap mewaspadai Penang FC yang bisa menurunkan tim berbeda. Ia memastikan Persebaya sudah melakukan persiapan dengan baik.

"Namun, mereka sekarang tentu memiliki tim yang berbeda dan mungkin sudah berkembang lebih baik. Kami juga akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk pertandingan nanti,” ujar Sananta.

Nah, berikut ini merupakan tiga fakta saat Ramadhan Sananta menghadapi Penang FC. Apa saja fakta-faktanya? Baca terus artikel ini. .

1. Ramadhan Sananta dimainkan jadi starter Ramadhan Sananta bermain sejak menit pertama saat melawan Penang FC di laga yang dimainkan pada Desember 2025. Melansir Transfermarkt, ia bermain selama 83 menit dan digantikan oleh Nur Ikhwan Othman.

2. Hanya lepaskan satu tendangan Secara statistik, Ramadhan Sananta tidak bermain dengan baik saat melawan Penang FC. Melansir Sofascore, penyerang 23 tahun tersebut hanya melepaskan satu tendangan ke arah gawang dan tidak mampu mencetak gol.