Bukan Ternate! Adhyaksa FC Pindah Kandang ke Kalimantan Tengah untuk Super League 2026/2027

JawaPos.com - Klub promosi, Adhyaksa FC, resmi pindah kandang ke Kalimantan Tengah untuk mengarungi kompetisi Super League 2026/2027. Tim berjulukkan Sang Jaksa itu juga berkemungkinan berganti nama dengan menggunakan nama yang lebih merepresentasikan daerah Kalimantan Tengah.

Kepastian Adhyaksa FC pindah home base atau markas setelah menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kesepakatan itu ditandai penandatanganan kerja sama antara kedua belah pihak di Aula Isen Mulang, Kalimantan Tengah, Senin (22/6) malam WIB.

Penandatanganan kerja sama tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Edy Pratowo, serta Presiden klub Adhyaksa FC, Eko Setyawan. Dengan demikian, Sang Jaksa resmi menjadikan Kalimantan Tengah sebagai markas mereka untuk Super League 2026/2027 dan seterusnya.

Kepastian ini juga sekaligus menjawab kabar burung yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Di mana, Adhyaksa FC sempat dikabarkan akan berpindah kandang ke Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara. Selain itu, mereka juga dilaporkan berganti nama menjadi Persiter.

Alasan Adhyaksa FC Pilih Kalimantan Tengah Presiden Klub Adhyaksa FC, Eko Setyawan, mengungkap alasan pihaknya menjadikan Kalimantan Tengah sebagai kandang. Kata Eko, langkah tersebut merupakan bagian dari pemerataan pembangunan sepak bola nasional sekaligus memberikan jaliur yang jelas untuk para talenta muda di daerah tersebut.

"Kerja sama ini merupakan bentuk nyata pemerataan pembangunan sepak bola nasional. Saya melihat Kalimantan Tengah merupakan provinsi besar yang membutuhkan kehadiran klub profesional agar pembinaan sepak bola akar rumput (grassroot) memiliki tujuan dan jenjang yang jelas ke depannya," ujar Eko dalam keterangannya, dikutip Selasa (23/6/2026).

Eko mengungkapkan antusiasme Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran dalam menyambut kerja sama tersebut. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan kemajuan sepak bola di Kalimantan Tengah.

"Pak Gubernur sangat antusias menyambut kerja sama ini. Dukungan pemerintah daerah terhadap sepak bola sangat kami butuhkan,” tuturnya.