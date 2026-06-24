Belajar dari FIFA di Miami, Marc Klok Siapkan Langkah Baru Setelah Pensiun

Kapten Persib Bandung Marc Klok. (instagram @marcklok)
JawaPos.com - Kapten Persib Bandung Marc Klok mengaku sangat bersyukur mendapat kesempatan mengikuti FIFA Players Executive Programme di Miami, Amerika Serikat. Program eksklusif yang diselenggarakan FIFA tersebut menjadi pengalaman berharga bagi Klok di tengah perjalanan karir profesionalnya sebagai pesepak bola.
Bagi pemain Persib bernomor punggung 23 itu, undangan dari FIFA merupakan sebuah kehormatan besar. Pasalnya menurut Marc Klok, tidak banyak pemain yang memiliki kesempatan untuk mengikuti program yang dirancang khusus guna mempersiapkan masa depan para pesepak bola setelah pensiun dari lapangan hijau.
Marc Klok menyebut kesempatan dari FIFA tersebut sebagai salah satu berkah terbesar dalam karirnya. Selain mendapatkan ilmu baru, dia juga berkesempatan membangun jaringan dengan berbagai sosok yang berkecimpung di industri sepak bola internasional.
Baca Juga:Norwegia dan Palestina: Dari Perjanjian Oslo hingga Dukungan Suporter di Stadion Sepak Bola
"Undangan dari FIFA ini sangat spesial. Saya mengikuti Player Executive Programme yang itu sangat berguna setelah kita tak bermain lagi," ujar Klok, Rabu (24/6).
Program tersebut memberikan berbagai materi terkait pengembangan karir, kepemimpinan, hingga peluang berkiprah di industri sepakbola setelah masa bermain berakhir. Menurut Klok, pengetahuan seperti ini sangat penting bagi pemain profesional agar tetap memiliki arah dan kontribusi setelah gantung sepatu.
Pemain kelahiran Amsterdam itu mengatakan dirinya terus berusaha mempersiapkan masa depan sejak sekarang. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengikuti berbagai program pendidikan dan lisensi yang relevan dengan dunia sepak bola.
Baca Juga:Beda Nasib Jude Bellingham dan Miguel Almiron saat Tutup Mulut, Gelandang Timnas Inggris Selamat dari Kartu Merah
"Untuk bikin koneksi dan pelajaran. Saya mencoba ambil lisensi yang layak untuk masa depan di industri sepak bola, dan saya ingin berhasil," lanjut Marc Klok.
Kesempatan mengikuti FIFA Players Executive Programme terasa semakin istimewa karena berlangsung bersamaan dengan gelaran Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat. Suasana sepak bola dunia yang begitu meriah menjadi pengalaman tambahan yang sulit dilupakan oleh Klok.
Sebagai salah satu pemain senior dan figur penting di Persib Bandung, Klok menunjukkan bahwa pengembangan diri tidak hanya dilakukan di dalam lapangan. Dia juga mulai mempersiapkan langkah jangka panjang agar tetap dapat berkontribusi di dunia sepak bola setelah karir profesionalnya berakhir.
Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar
Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros
Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai
Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan
Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama