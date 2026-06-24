Belajar dari FIFA di Miami, Marc Klok Siapkan Langkah Baru Setelah Pensiun

JawaPos.com - Kapten Persib Bandung Marc Klok mengaku sangat bersyukur mendapat kesempatan mengikuti FIFA Players Executive Programme di Miami, Amerika Serikat. Program eksklusif yang diselenggarakan FIFA tersebut menjadi pengalaman berharga bagi Klok di tengah perjalanan karir profesionalnya sebagai pesepak bola.

Bagi pemain Persib bernomor punggung 23 itu, undangan dari FIFA merupakan sebuah kehormatan besar. Pasalnya menurut Marc Klok, tidak banyak pemain yang memiliki kesempatan untuk mengikuti program yang dirancang khusus guna mempersiapkan masa depan para pesepak bola setelah pensiun dari lapangan hijau.

Marc Klok menyebut kesempatan dari FIFA tersebut sebagai salah satu berkah terbesar dalam karirnya. Selain mendapatkan ilmu baru, dia juga berkesempatan membangun jaringan dengan berbagai sosok yang berkecimpung di industri sepak bola internasional.

"Undangan dari FIFA ini sangat spesial. Saya mengikuti Player Executive Programme yang itu sangat berguna setelah kita tak bermain lagi," ujar Klok, Rabu (24/6).

Program tersebut memberikan berbagai materi terkait pengembangan karir, kepemimpinan, hingga peluang berkiprah di industri sepakbola setelah masa bermain berakhir. Menurut Klok, pengetahuan seperti ini sangat penting bagi pemain profesional agar tetap memiliki arah dan kontribusi setelah gantung sepatu.

Pemain kelahiran Amsterdam itu mengatakan dirinya terus berusaha mempersiapkan masa depan sejak sekarang. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengikuti berbagai program pendidikan dan lisensi yang relevan dengan dunia sepak bola.

"Untuk bikin koneksi dan pelajaran. Saya mencoba ambil lisensi yang layak untuk masa depan di industri sepak bola, dan saya ingin berhasil," lanjut Marc Klok.

Kesempatan mengikuti FIFA Players Executive Programme terasa semakin istimewa karena berlangsung bersamaan dengan gelaran Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat. Suasana sepak bola dunia yang begitu meriah menjadi pengalaman tambahan yang sulit dilupakan oleh Klok.