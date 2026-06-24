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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 24 Juni 2026 | 23.58 WIB

Oscar Bruzon Jadi Pelatih Baru Bhayangkara FC, Era Baru The Guardians di Super League Resmi Dimulai

Bhayangkara FC umumkan penunjukan pelatih asal Spanyol Oscar Bruzon sebagai pelatih baru. (Istimewa) - Image

Bhayangkara FC umumkan penunjukan pelatih asal Spanyol Oscar Bruzon sebagai pelatih baru. (Istimewa)

JawaPos.com - Bhayangkara FC resmi mengumumkan penunjukan pelatih asal Spanyol Oscar Bruzon, sebagai nakhoda baru tim untuk menghadapi super league musim 2026/2027. Kehadiran pelatih berusia 49 tahun tersebut menjadi bagian dari langkah besar The Guardians dalam membangun skuad yang lebih kompetitif untuk musim mendatang.

Oscar Bruzon bukan nama asing di sepak bola Asia. Pelatih kelahiran Vigo, Spanyol, itu memiliki pengalaman panjang menangani sejumlah klub di India, Bangladesh, hingga Maladewa. Rekam jejaknya yang kaya pengalaman menjadi salah satu alasan Bhayangkara FC memberikan kepercayaan kepadanya.

Sebelum bergabung dengan Bhayangkara FC, Oscar Bruzon menangani East Bengal FC di kompetisi India. Meski tidak selalu berada di level tertinggi sepak bola Asia, dia dikenal sebagai sosok yang mampu membangun fondasi tim dengan baik dan menghadirkan permainan yang terorganisasi.

Sepanjang karir kepelatihannya, Bruzon telah mengoleksi sejumlah prestasi. Salah satu periode terbaiknya terjadi saat menangani Bashundhara Kings di Bangladesh. Bersama klub tersebut, dia sukses mempersembahkan beberapa gelar liga domestik dan menjadikan Bashundhara Kings sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Bangladesh.

Tidak hanya itu, Bruzon juga pernah mencatatkan kesuksesan bersama New Radiant SC di Maladewa dengan meraih gelar liga dan piala domestik. Kemampuannya beradaptasi di berbagai negara menjadi nilai tambah yang dianggap penting oleh manajemen Bhayangkara FC.

Dari sisi filosofi permainan, Oscar Bruzon dikenal sebagai pelatih yang mengutamakan penguasaan bola, organisasi permainan yang disiplin, serta transisi yang rapi. Dia juga memiliki perhatian besar terhadap pengembangan pemain muda. Karakter tersebut dinilai sejalan dengan visi Bhayangkara FC yang ingin membangun tim kompetitif sekaligus berkelanjutan.

Berdasar data karirnya, Bruzon memiliki lisensi UEFA Pro dan kerap menggunakan formasi 4-4-2 sebagai skema utama. Namun, dia juga dikenal fleksibel dalam menyesuaikan strategi dengan karakter pemain yang dimiliki tim.

Penunjukan Bruzon sekaligus menandai dimulainya era baru bagi Bhayangkara FC. Setelah melakukan sejumlah evaluasi menyeluruh pasca musim sebelumnya, klub berharap kehadiran pelatih asal Spanyol itu mampu membawa peningkatan performa di Liga 1.

Tantangan yang akan dihadapi tentu tidak ringan. Persaingan Liga 1 musim 2026/2027 diprediksi semakin ketat dengan banyaknya klub yang aktif memperkuat skuad maupun jajaran pelatih.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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