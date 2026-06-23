Perjuangan Dicky Kurniawan Pulang ke Persebaya Surabaya, Pernah Bawa Persebaya U-17 Juara Piala Soeratin

JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi memulangkan Dicky Kurniawan Arifin untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Pemain asal Surabaya yang pernah mengantarkan Persebaya Surabaya U-16 juara di Blitar pada 2018 itu kembali dengan bekal pengalaman profesional, statistik impresif, serta tekad mengulang kesuksesan yang pernah diraihnya di level usia muda.

Mengapa Kepulangan Dicky Kurniawan Begitu Spesial?

Kepulangan Dicky Kurniawan bukan sekadar transfer pemain biasa. Bagi gelandang berkaki kidal tersebut, Persebaya Surabaya adalah tempat yang memiliki ikatan emosional kuat sejak awal karier sepak bolanya.

Sebelum bergabung dengan Persebaya Surabaya, Dicky menimba ilmu di Akademi Assyabaab pada periode 2007 hingga 2014.

Setelah itu, dia melanjutkan pembinaan di Bintang Timur Surabaya dari 2014 hingga 2018 sebelum akhirnya lolos seleksi tim muda Persebaya Surabaya.

Perjalanan tersebut membuat Dicky memahami kultur dan identitas klub sejak usia dini. Karena itu, ketika kesempatan kembali datang pada musim ini, dia tidak membutuhkan waktu lama untuk menerima tawaran dari manajemen.

"Saya tentu sangat bangga dan bahagia ketika kembali mendapat kesempatan dari Persebaya. Begitu mendapat kabar, orang pertama yang saya hubungi adalah keluarga di rumah. Setelah itu saya langsung mantap menerima tawaran ini," ujarnya.