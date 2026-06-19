Persipura Dikabarkan Segera Pulangkan Ricky Cawor, Eks PSS Sleman Siap Comeback ke Jayapura

Ricky Cawor. (Istimewa)
JawaPos.com - Persipura Jayapura berpeluang mendapatkan tambahan tenaga penting untuk menghadapi musim 2026/2027.
Kabar terbaru menyebutkan bahwa Ricky Cawor dikabarkan segera kembali bergabung dengan klub yang pernah membesarkan namanya tersebut.
Informasi ini pertama kali beredar melalui Joydarmawan yang dikutip oleh fanspage Facebook Fabrizio Asia.
Meski belum ada pengumuman resmi dari manajemen Persipura maupun pihak pemain, kabar tersebut langsung mendapat respons positif dari para pendukung Mutiara Hitam.
Baca Juga:Dugaan Match Fixing Berujung Larangan Visa! Elye Wahi Absen Bela Pantai Gading Lawan Jerman di Piala Dunia 2026
Ricky Cawor bukan sosok asing bagi Persipura. Pemain bernama lengkap Ricky Ricardo Cristian Cawor itu pernah memperkuat tim asal Papua tersebut pada periode 2021 hingga 2022. Saat itu, ia tampil dalam 16 pertandingan dan menyumbangkan tiga gol.
Pemain kelahiran Merauke, 26 Januari 1998, tersebut dikenal memiliki kecepatan, kelincahan, serta kemampuan bermain di beberapa posisi lini depan.
Selain beroperasi sebagai winger, Ricky juga dapat dimainkan sebagai penyerang sehingga memberikan fleksibilitas bagi tim pelatih.
Baca Juga:Kekalahan Qatar dari Kanada di Piala Dunia 2026 Jadi Sorotan, Fans Timnas India Masih Dendam!
Perjalanan karier Ricky Cawor cukup menarik dalam beberapa musim terakhir. Setelah meninggalkan Persipura, ia sempat memperkuat Persija Jakarta sebelum menemukan performa terbaiknya bersama PSS Sleman.
Bersama Super Elang Jawa, Ricky mencatatkan 50 penampilan dan berhasil mengoleksi 10 gol sepanjang periode 2023 hingga 2024.
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa