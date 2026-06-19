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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 20 Juni 2026 | 03.39 WIB

Persipura Dikabarkan Segera Pulangkan Ricky Cawor, Eks PSS Sleman Siap Comeback ke Jayapura

Ricky Cawor. (Istimewa) - Image

Ricky Cawor. (Istimewa)

JawaPos.com - Persipura Jayapura berpeluang mendapatkan tambahan tenaga penting untuk menghadapi musim 2026/2027.

Kabar terbaru menyebutkan bahwa Ricky Cawor dikabarkan segera kembali bergabung dengan klub yang pernah membesarkan namanya tersebut.

Informasi ini pertama kali beredar melalui Joydarmawan yang dikutip oleh fanspage Facebook Fabrizio Asia.

Meski belum ada pengumuman resmi dari manajemen Persipura maupun pihak pemain, kabar tersebut langsung mendapat respons positif dari para pendukung Mutiara Hitam.

Ricky Cawor bukan sosok asing bagi Persipura. Pemain bernama lengkap Ricky Ricardo Cristian Cawor itu pernah memperkuat tim asal Papua tersebut pada periode 2021 hingga 2022. Saat itu, ia tampil dalam 16 pertandingan dan menyumbangkan tiga gol.

Pemain kelahiran Merauke, 26 Januari 1998, tersebut dikenal memiliki kecepatan, kelincahan, serta kemampuan bermain di beberapa posisi lini depan.

Selain beroperasi sebagai winger, Ricky juga dapat dimainkan sebagai penyerang sehingga memberikan fleksibilitas bagi tim pelatih.

Perjalanan karier Ricky Cawor cukup menarik dalam beberapa musim terakhir. Setelah meninggalkan Persipura, ia sempat memperkuat Persija Jakarta sebelum menemukan performa terbaiknya bersama PSS Sleman.

Bersama Super Elang Jawa, Ricky mencatatkan 50 penampilan dan berhasil mengoleksi 10 gol sepanjang periode 2023 hingga 2024.

Editor: Banu Adikara
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