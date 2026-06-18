Menjelang Seabad, Persebaya Surabaya Ziarah ke Makam Pendiri demi Menjaga Api Perjuangan

JawaPos.com — Persebaya Surabaya merayakan hari jadinya yang ke-99 dengan menggelar ziarah ke makam salah satu pendiri klub, M. Pamoedji, di TPU Karang Tembok, Surabaya, Kamis (18/6/2026).

Kegiatan yang diikuti jajaran pelatih dan pemain itu menjadi bentuk penghormatan terhadap para pendiri sekaligus upaya menjaga warisan perjuangan menjelang usia satu abad klub kebanggaan Kota Pahlawan.

Mengapa Ziarah Menjadi Tradisi Penting Persebaya Surabaya? Ziarah ke makam pendiri telah menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan hari jadi Persebaya Surabaya selama bertahun-tahun.

Tradisi tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk penghormatan terhadap tokoh-tokoh yang telah meletakkan fondasi klub sejak berdiri pada 18 Juni 1927.

Pada peringatan HUT ke-99 kali ini, perwakilan tim pelatih dan pemain mendatangi makam M. Pamoedji di TPU Karang Tembok, Surabaya.

Kehadiran mereka menjadi simbol penghargaan atas perjuangan para pendiri yang telah membawa Persebaya Surabaya tumbuh menjadi salah satu klub paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola Indonesia.

Suasana khidmat terasa sepanjang prosesi ziarah berlangsung.

Doa bersama dipanjatkan sebagai ungkapan rasa hormat sekaligus rasa terima kasih atas jasa para pendiri yang telah mengabdikan tenaga dan pemikirannya untuk perkembangan klub selama hampir satu abad.