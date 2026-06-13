Sudah Promosi dan Konferensi Pers, Mengapa Film Dokumenter Timnas Indonesia The Longest Wait Tak Jadi Tayang?

JawaPos.com - Film dokumenter The Longest Wait yang mengangkat perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia dikabarkan batal tayang di bioskop pada 18 Juni 2026. Kabar tersebut cukup mengejutkan karena sebelumnya film ini telah menjalani berbagai tahapan promosi, termasuk konferensi pers dan publikasi resmi kepada masyarakat.

Sejak beberapa pekan terakhir, The Longest Wait menjadi salah satu film olahraga yang cukup dinantikan. Dokumenter ini disebut akan menampilkan perjalanan panjang Timnas Indonesia dalam mewujudkan mimpi tampil di panggung sepak bola terbesar dunia.

Antusiasme publik pun sempat terlihat sejak trailer dan materi promosi mulai diperkenalkan. Namun menjelang jadwal penayangan yang telah diumumkan, nama The Longest Wait justru tidak lagi muncul dalam daftar film yang akan tayang pada 18 Juni.

Posisi jadwal yang sebelumnya disebut diperuntukkan bagi film tersebut bahkan dikabarkan telah diisi oleh film lain. Situasi ini langsung memunculkan berbagai spekulasi di kalangan pecinta sepak bola dan penggemar film.

Salah satu isu yang ramai diperbincangkan di media sosial adalah dugaan bahwa batalnya penayangan berkaitan dengan gelombang kritik dari netizen dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang menjelaskan alasan pasti di balik perubahan jadwal tersebut.

Pihak yang terlibat dalam produksi maupun distribusi film juga belum memberikan keterangan terkait kabar pembatalan tayang yang beredar luas. Di media sosial, tanggapan publik pun beragam. Sebagian mempertanyakan keputusan tersebut karena promosi film sudah berjalan cukup intensif.

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Tidak sedikit pula yang berharap film dokumenter tersebut tetap mendapatkan kesempatan tayang di bioskop atau setidaknya dirilis melalui platform lain agar dapat disaksikan masyarakat luas.

Terlepas dari berbagai spekulasi yang berkembang, belum ada bukti yang mengonfirmasi bahwa kritik netizen menjadi penyebab utama perubahan jadwal penayangan. Karena itu, publik masih menunggu penjelasan resmi agar tidak muncul informasi yang simpang siur.