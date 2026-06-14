Atlet Bisa Sekolah dan Tinggal di Asrama! Deltras FC Academy Gandeng SMP Muhammadiyah 1 dan SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo

JawaPos.com — Deltras FC Academy resmi menjalin kerja sama dengan SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo dan SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo untuk menghadirkan program boarding bagi para atlet sepak bola muda.
Kolaborasi yang ditandai dengan penandatanganan MoU pada Minggu (14/6/2026) di kompleks lapangan Deltras FC Academy, Sidoarjo ini menjadi jawaban atas tingginya permintaan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan sekaligus asrama bagi pemain akademi.
Mengapa Deltras FC Academy Menghadirkan Program Boarding?
Program boarding lahir dari kebutuhan yang terus disampaikan masyarakat kepada Deltras FC Academy.
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Banyak orang tua dan calon siswa, terutama dari luar Sidoarjo, menginginkan fasilitas pendidikan terpadu yang memungkinkan atlet tetap mendapatkan pembinaan sepak bola tanpa mengabaikan pendidikan formal.
CEO Deltras Sidoarjo Amir Burhanuddin mengungkapkan pihaknya menerima banyak pertanyaan terkait keberadaan kelas boarding.
Namun, karena Deltras FC Academy belum memiliki fasilitas asrama sendiri, kerja sama dengan Muhammadiyah menjadi solusi yang dinilai paling tepat untuk menjawab kebutuhan tersebut.
“Kerja sama ini merupakan bentuk respons kami terhadap keinginan masyarakat. Banyak sekali yang menghubungi kami menanyakan keberadaan kelas boarding,” ujarnya kepada JawaPos.com, Minggu (14/6/2026).
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“Karena saat ini kami belum memiliki fasilitas penunjang tersebut, gayung pun bersambut dengan pihak Muhammadiyah yang sudah melengkapi seluruh fasilitasnya. Kami akhirnya menjajaki kerja sama dan alhamdulillah direspons dengan sangat baik.”
Amir menjelaskan program boarding ini melibatkan jenjang SMP dan SMA Muhammadiyah di Sidoarjo.
Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan akses pendidikan dan pembinaan sepak bola yang lebih baik bagi siswa dari berbagai daerah.
“Mudah-mudahan langkah ini bisa menjawab harapan serta menampung keinginan masyarakat, khususnya bagi siswa yang berasal dari luar Sidoarjo,” katanya.
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