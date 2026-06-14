Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 14 Juni 2026 | 19.06 WIB

Atlet Bisa Sekolah dan Tinggal di Asrama! Deltras FC Academy Gandeng SMP Muhammadiyah 1 dan SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo

CEO Deltras Sidoarjo Amir Burhanuddin (kanan) bersama perwakilan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo M. Zainul Arifin saat penandatanganan kerja sama program boarding atlet di kompleks Deltras FC Academy, Minggu (14/6/2026). (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

 

JawaPos.com — Deltras FC Academy resmi menjalin kerja sama dengan SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo dan SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo untuk menghadirkan program boarding bagi para atlet sepak bola muda.

Kolaborasi yang ditandai dengan penandatanganan MoU pada Minggu (14/6/2026) di kompleks lapangan Deltras FC Academy, Sidoarjo ini menjadi jawaban atas tingginya permintaan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan sekaligus asrama bagi pemain akademi.

Mengapa Deltras FC Academy Menghadirkan Program Boarding?

Program boarding lahir dari kebutuhan yang terus disampaikan masyarakat kepada Deltras FC Academy.

Banyak orang tua dan calon siswa, terutama dari luar Sidoarjo, menginginkan fasilitas pendidikan terpadu yang memungkinkan atlet tetap mendapatkan pembinaan sepak bola tanpa mengabaikan pendidikan formal.

CEO Deltras Sidoarjo Amir Burhanuddin mengungkapkan pihaknya menerima banyak pertanyaan terkait keberadaan kelas boarding.

Namun, karena Deltras FC Academy belum memiliki fasilitas asrama sendiri, kerja sama dengan Muhammadiyah menjadi solusi yang dinilai paling tepat untuk menjawab kebutuhan tersebut.

“Kerja sama ini merupakan bentuk respons kami terhadap keinginan masyarakat. Banyak sekali yang menghubungi kami menanyakan keberadaan kelas boarding,” ujarnya kepada JawaPos.com, Minggu (14/6/2026).

“Karena saat ini kami belum memiliki fasilitas penunjang tersebut, gayung pun bersambut dengan pihak Muhammadiyah yang sudah melengkapi seluruh fasilitasnya. Kami akhirnya menjajaki kerja sama dan alhamdulillah direspons dengan sangat baik.”

Amir menjelaskan program boarding ini melibatkan jenjang SMP dan SMA Muhammadiyah di Sidoarjo.

Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan akses pendidikan dan pembinaan sepak bola yang lebih baik bagi siswa dari berbagai daerah.

“Mudah-mudahan langkah ini bisa menjawab harapan serta menampung keinginan masyarakat, khususnya bagi siswa yang berasal dari luar Sidoarjo,” katanya.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
PSIS Semarang Bajak Deltras FC! Widodo C. Putro Langsung Sodorkan Nama-Nama Pemain Incaran - Image
Sepak Bola Indonesia

PSIS Semarang Bajak Deltras FC! Widodo C. Putro Langsung Sodorkan Nama-Nama Pemain Incaran

Kamis, 21 Mei 2026 | 00.02 WIB

Deltras FC Buka Peluang Pulangkan Widodo C Putro, Amir Burhanudin Bajak Pelatih Garudayaksa FC? - Image
Sepak Bola Indonesia

Deltras FC Buka Peluang Pulangkan Widodo C Putro, Amir Burhanudin Bajak Pelatih Garudayaksa FC?

Minggu, 17 Mei 2026 | 15.44 WIB

Championship Rampung, Persipura Jayapura hingga Deltras FC Soroti Jadwal Padat dan Minimnya Peningkatan Nilai Komersial - Image
Sepak Bola Indonesia

Championship Rampung, Persipura Jayapura hingga Deltras FC Soroti Jadwal Padat dan Minimnya Peningkatan Nilai Komersial

Rabu, 13 Mei 2026 | 15.08 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil! - Image
1

Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!

2

Beredar Kabar Komedian Bolot Meninggal Dunia, Begini Faktanya

3

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor

4

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

5

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

6

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Duel Seru Korea Selatan vs Ceko, Son Heung-min Jadi Kunci!

8

Daftar Pemain Amerika Serikat dan Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026

9

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

10

Daftar Pemain Kanada dan Bosnia Herzegovina di Grup B Piala Dunia 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore