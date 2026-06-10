Persib Bidik Skuad Lebih Kompetitif, Igor Tolic Mulai Susun Kekuatan untuk Empat Turnamen

Igor Tolic. (Istimewa)
JawaPos.com - Persib Bandung mulai mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang lebih besar pada musim 2026/2027.
Manajemen klub bersama pelatih baru, Igor Tolic, tengah menyusun rencana pembentukan tim yang lebih kompetitif untuk menjalani empat kompetisi berbeda sepanjang musim.
Setelah sukses meraih gelar juara Super League 2025/2026, Persib tidak ingin kehilangan momentum.
Baca Juga:Luis Milla Latih Persib Bandung, Shin Tae-yong Latih Persija Jakarta, Patrick Kluivert Latih Siapa?
Tim berjuluk Maung Bandung itu berencana mempertahankan sekitar 80 persen pemain inti yang menjadi bagian dari keberhasilan musim lalu.
Di saat yang sama, Persib juga membuka peluang menambah sejumlah pemain baru setelah sanksi larangan registrasi pemain dari FIFA telah dicabut.
Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, mengatakan komunikasi dengan Igor Tolic sudah berjalan dalam beberapa hari terakhir.
Salah satu fokus utama yang dibahas adalah persiapan tim menghadapi jadwal kompetisi yang jauh lebih padat dibanding musim-musim sebelumnya.
Baca Juga:Rumor Transfer Super League: Eks Bintang Persija Allano Dikaitkan akan Bergabung dengan Persib Bandung Musim Depan
Menurut Adhitia, Persib membutuhkan kedalaman skuad yang lebih baik agar mampu menjaga performa di seluruh ajang yang diikuti. Selain kompetisi domestik, Persib juga akan mewakili Indonesia di level regional dan Asia.
"Pastinya skuad lebih besar dibanding musim-musim sebelumnya agar persiapan lebih maksimal. Kami sudah mulai berkomunikasi dengan pelatih terkait program latihan, jadwal tim berkumpul, hingga kebutuhan pemain untuk musim depan," ujar Adhitia.
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
BREAKING NEWS! Persija Jakarta Resmi Tunjuk Shin Tae-yong sebagai Pelatih Baru
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Melihat 10 Besar Penjualan Mobil Mei 2026: Jaecoo Kuasai Brand Tiongkok, Tak Ada Nama BYD
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Sudah Setor Total Rp 117 Miliar tapi Rumah Tak Kunjung Jadi, Konsumen Emeralda Resort Polisikan Yana Priatna