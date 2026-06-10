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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 10 Juni 2026 | 15.02 WIB

Persib Bidik Skuad Lebih Kompetitif, Igor Tolic Mulai Susun Kekuatan untuk Empat Turnamen

Igor Tolic. (Istimewa) - Image

Igor Tolic. (Istimewa)

JawaPos.com - Persib Bandung mulai mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang lebih besar pada musim 2026/2027.

Manajemen klub bersama pelatih baru, Igor Tolic, tengah menyusun rencana pembentukan tim yang lebih kompetitif untuk menjalani empat kompetisi berbeda sepanjang musim.

Setelah sukses meraih gelar juara Super League 2025/2026, Persib tidak ingin kehilangan momentum.

Tim berjuluk Maung Bandung itu berencana mempertahankan sekitar 80 persen pemain inti yang menjadi bagian dari keberhasilan musim lalu.

Di saat yang sama, Persib juga membuka peluang menambah sejumlah pemain baru setelah sanksi larangan registrasi pemain dari FIFA telah dicabut.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, mengatakan komunikasi dengan Igor Tolic sudah berjalan dalam beberapa hari terakhir.

Salah satu fokus utama yang dibahas adalah persiapan tim menghadapi jadwal kompetisi yang jauh lebih padat dibanding musim-musim sebelumnya.

Menurut Adhitia, Persib membutuhkan kedalaman skuad yang lebih baik agar mampu menjaga performa di seluruh ajang yang diikuti. Selain kompetisi domestik, Persib juga akan mewakili Indonesia di level regional dan Asia.

"Pastinya skuad lebih besar dibanding musim-musim sebelumnya agar persiapan lebih maksimal. Kami sudah mulai berkomunikasi dengan pelatih terkait program latihan, jadwal tim berkumpul, hingga kebutuhan pemain untuk musim depan," ujar Adhitia.

Editor: Banu Adikara
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