John Herdman Siapkan Kejutan! Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Timor Leste di Piala AFF 2026

John Herdman diperkirakan melakukan rotasi pemain saat Timnas Indonesia menghadapi Timor Leste pada laga kedua Grup A Piala AFF 2026. Jordi Amat berpeluang tampil sebagai starter setelah Garuda menang 5-1 atas Kamboja. (Garuda ID)
JawaPos.com — Timnas Indonesia diperkirakan melakukan rotasi pemain saat menghadapi Timor Leste pada laga kedua Grup A Piala AFF 2026 di Chonburi Stadium, Thailand, Jumat (31/7/2026).
Langkah ini disiapkan pelatih John Herdman untuk menjaga kebugaran skuad setelah kemenangan telak 5-1 atas Kamboja sekaligus mempertahankan peluang lolos ke semifinal.
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Rotasi menjadi pilihan logis setelah Timnas Indonesia tampil dominan pada pertandingan pembuka Grup A Piala AFF 2026.
Kemenangan 5-1 atas Kamboja memberi modal berharga sekaligus ruang bagi John Herdman untuk mengatur menit bermain seluruh pemain.
Pelatih asal Kanada itu menyadari turnamen berlangsung dalam jadwal yang padat. Karena itu, menjaga kondisi fisik para pemain menjadi salah satu prioritas agar performa tim tetap stabil hingga fase gugur.
Herdman menegaskan rotasi bukan sekadar mengganti pemain, melainkan bagian dari strategi jangka panjang. Ia juga mempertimbangkan kondisi individu setiap pemain yang memiliki situasi berbeda sepanjang persiapan menuju turnamen.
"Saya akan mulai dari soal rotasi karena ini adalah sepak bola turnamen. Tetapi, saya rasa saya sudah mengatakan hal ini pada konferensi pers sebelumnya bahwa kami memiliki pemain-pemain yang masih berada di masa pramusim. Turnamen ini bagi mereka seperti turnamen pramusim," ujar Herdman.
"Sementara pemain lain, kami rotasi secara strategis agar menit bermain mereka terus bertambah. Ada yang baru pulih dari cedera, ada juga yang belum mendapatkan waktu bermain karena belum memiliki klub. Jadi ada begitu banyak hal yang sedang kami atur saat ini," lanjutnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan Herdman ingin menjaga keseimbangan antara hasil pertandingan dan kesiapan fisik seluruh anggota skuad.
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