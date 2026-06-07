Catat Debut bersama Timnas Senior, Matthew Baker Dipuji Nova Arianto

Matthew Baker melakukan debut di Timnas Senior saat Indonesia berhadapan dengan Oman di Stadion GBK, Jakarta. (Instagram Matthew Baker)
JawaPos.com - Pemain muda tim nasional Indonesia, Matthew Baker, menuai pujian dari pelatih timnas U-20 Nova Arianto setelah menjalani debut bersama timnas senior melawan Oman pada FIFA Match Day.
"Coach Nova mengirimkan saya pesan yang bagus, mengatakan: kerja bagus. Jadi, itu sangat menyenangkan," kata Baker kepada wartawan setelah mengikuti sesi latihan timnas Indonesia di Stadion Madya, Jakarta, Minggu.
Baker pertama kali tampil bersama timnas U17 pada Piala Dunia U17 2023. Setelah itu, ia menjadi langganan timnas U-17 asuhan Nova.
Pemain keturunan Indonesia-Australia itu kemudian dipanggil pelatih John Herdman untuk menjalani pemusatan latihan menghadapi dua laga FIFA Match Day melawan Oman dan Mozambik.
Bek berusia 17 tahun itu akhirnya menjalani debutnya sebagai pemain pengganti kala melawan Oman pada Jumat (5/6).
Baker turut mengantar skuad Merah Putih menang telak 3-0 dalam laga tersebut.
Ia mengatakan setelah laga usai dirinya menerima pesan dari Nova yang menyampaikan apresiasi atas penampilannya dalam membantu lini pertahanan Indonesia meraih kemenangan.
"Mereka juga menonton pertandingan kami secara langsung. Saudara saya memberi tahu saya bahwa suasana mereka di sana amat sangat bahagia," kata Baker.
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