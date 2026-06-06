Mihailo Perovic Masuk Daftar! Berikut 3 Pemain Era Eduardo Perez yang Tidak Dipertahankan Persebaya Surabaya Musim Depan

Mihailo Perovic hengkang dari Persebaya Surabaya. (Dok. Persebaya Surabaya)
JawaPos.com - Nama Eduardo Perez tentu masih segar dalam ingatan Bonek di musim ini. Eks pelatih Persebaya tersebut sempat menukangi skuad Green Force hingga 11 pertandingan di Super League.
Beberapa pemain asing didatangkan Eduardo Perez saat menjadi pelatih Persebaya pada kompetisi super league. Para pemain tersebut seperti Mihailo Perovic, Milos Raickovic, Risto Mitrevski, Gali Freitas, Diego Mauricio, dan Leo Lelis
Setelah Eduardo Perez dipecat dan digantikan Bernardo Tavares, ada tiga pemain yang memutuskan hengkang dari Persebaya. Siapa sajakah tiga pemain era Eduardo Perez yang tidak dipertahankan musim depan? Baca terus artikel ini.
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Diego Mauricio menjadi upaya Eduardo Perez untuk menambah kekuatan lini depan Persebaya. Sayang, di masa kepelatihannya, pemain asal Brasil tersebut hanya bermain dua pertandingan.
Saat masih bersama Persebaya, Diego Mauricio bermain tujuh pertandingan dan tiga kali menjadi starter. Melansir Transfermarkt, penyerang 34 tahun tersebut akhirnya hengkang dari Persebaya dan bermain bersama Semen Padang di putaran kedua dengan koleksi satu gol.
Eduardo Perez mendatangkan Milos Raickovic untuk membuat lini tengah Persebaya makin tangguh. Terbukti, dia selalu menjadi starter dalam 11 pertandingan saat ditangani eks pelatih PSS Sleman tersebut.
Musim lalu, Raickovic bermain 33 pertandingan dengan koleksi tiga gol dan empat assist. Secara statistik permainan yang dilansir I League, pemain asal Montenegro tersebut melepaskan 14 tendangan tepat sasaran.
Mihailo Perovic menjadi pemain terbaru yang memutuskan pergi dari Persebaya. Sejak Eduardo Perez menjadi pelatih, penyerang 29 tahun tersebut selalu bermain sebagai starter.
Meski menjadi starter dalam 32 laga, penyerang asal Montenegro tersebut kerap kesulitan untuk menjebol gawang lawan. Musim lalu, Perovic hanya mencetak enam gol dan golnya nyaris disusul Bruno Paraiba yang mengoleksi lima gol dari 11 pertandingan.
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