Total Harga Pasaran Rp 25,20 Miliar! 6 Pemain Asing Tinggalkan Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares Siapkan Wajah Baru

Enam pemain asing Persebaya Surabaya berpisah usai Super League 2025/2026 dengan total nilai pasar mencapai Rp 25,20 miliar. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya kehilangan enam pemain asing dengan total nilai pasar mencapai Rp 25,20 miliar berdasarkan data Transfermarkt setelah berakhirnya Super League 2025/2026. Kepergian Bruno Moreira, Mihailo Perovic, Milos Raickovic, Gustavo Fernandes, Pedro Matos, dan Bruno Paraiba menjadi sinyal awal perombakan skuad yang disiapkan pelatih Bernardo Tavares untuk menghadapi musim depan.
Musim lalu ditutup dengan hasil manis saat Persebaya Surabaya membantai Persik Kediri 5-0 di Stadion Gelora Bung Tomo pada 23 Mei 2026.
Namun, euforia kemenangan tersebut perlahan berganti dengan gelombang perpisahan para legiun asing yang satu per satu mengumumkan kepergian mereka melalui media sosial.
Persebaya Surabaya menjadi salah satu klub paling aktif melakukan evaluasi skuad usai musim berakhir. Hingga awal Juni 2026, enam pemain asing dipastikan tidak lagi menjadi bagian Green Force untuk kompetisi musim depan.
Merujuk data Transfermarkt, total nilai pasar keenam pemain tersebut mencapai Rp 25,20 miliar.
Bruno Moreira menjadi pemain dengan nilai tertinggi yakni Rp 7,82 miliar, disusul Gustavo Fernandes dan Mihailo Perovic yang masing-masing bernilai Rp 3,91 miliar.
Bruno Paraiba memiliki nilai pasar Rp 3,04 miliar. Pedro Matos juga berada di angka Rp 3,04 miliar, sementara Milos Raickovic memiliki nilai pasar Rp 3,48 miliar.
Gelombang perpisahan ini menunjukkan Bernardo Tavares mulai membangun fondasi baru untuk menyambut Super League 2026/2027.
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Hingga saat ini, baru Francisco Rivera dan Jefferson Silva yang telah dipastikan bertahan di skuad Persebaya Surabaya.
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