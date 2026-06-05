Berpisah dengan Macan Kemayoran, Carlos Eduardo Bangga Bisa Bela Persija Jakarta

JawaPos.com - Persija Jakarta telah resmi mengakhiri kerja sama dengan Carlos Eduardo. Setelah keputusan tersebut, dia menuliskan pesan perpisahan di sosial media.

Dalam pesan perpisahannya, Carlos Eduardo merasa bangga bisa bermain untuk Persija Jakarta. Kiper asal Brasil tersebut selalu mendapatkan cinta dari para Jakmania.

Carlos Eduardo mengaku tidak merasa sedih, melainkan dia pergi dengan perasaan bangga karena telah membela Persija. Dia akan terus mengingat cinta dari para Jakmania.

"Hari ini berakhir sebuah siklus indah dalam karier saya. Bisa sampai di sini dan mengatakan bahwa saya bermain dan berjuang untuk Persija, sangat berarti. Dalam dua tahun, saya melihat cinta yang dimiliki semua orang untuk klub ini. Saya pergi ke tempat saya masuk, melalui pintu depan, lebih besar dari saat saya datang, saya tidak pergi dengan sedih, saya pergi dengan bahagia karena telah menjadi bagian dari kisah ini. Saya pergi dengan bahagia, karena telah menerima setiap orang, setiap penggemar, di hati saya," tulis Carlos Eduardo di Instagram.

Mengucapkan selamat tinggal untuk Persija menjadi hal terberat yang dilakukan Carlos Eduardo. Selain itu, ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh skuad Persija.

"Terima kasih banyak kepada semua orang yang telah menjadi bagian dari proses ini, maaf atas apa pun. Sulit untuk mengucapkan selamat tinggal! Kalian akan selalu ada di hati saya! Sampai jumpa di Persija," tutup Justin Hubner.

Musim ini, Carlos Eduardo bermain 21 pertandingan bersama Persija. Melansir Transfermarkt, dia mencatatkan delapan clean sheet dan 16 kebobolan.

Melansir laman I League, kiper 34 tahun sudah menciptakan 31 penyelamatan selama musim 2025/2026. Eduardo juga melakukan 12 sapuan yang membuktikan ketangguhannya sebagai kiper.