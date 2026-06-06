6 Bintang Asing Persebaya Surabaya Hengkang, Bernardo Tavares Bangun Skuad Musim Depan

Mihailo Perovic menjadi pemain asing keenam yang mengucapkan salam perpisahan kepada Bonek dan Bonita setelah berakhirnya Super League 2025/2026 bersama Persebaya Surabaya. (Instagram @perovic_9)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya kehilangan enam pemain asing setelah berakhirnya Super League 2025/2026. Terbaru, penyerang asal Montenegro Mihailo Perovic mengumumkan perpisahan pada Jumat (5/6/2026), menyusul Bruno Moreira, Milos Raickovic, Bruno Paraiba, Gustavo Fernandes, dan Pedro Matos yang lebih dulu meninggalkan klub.
Gelombang perpisahan ini menjadi sinyal kuat dimulainya pembangunan skuad baru racikan Bernardo Tavares untuk musim depan.
Mihailo Perovic menjadi nama terbaru yang mengucapkan salam perpisahan kepada Bonek dan Bonita setelah satu musim membela Persebaya Surabaya.
Penyerang berusia 29 tahun itu menyampaikan pesan emosional melalui akun Instagram pribadinya.
“Seiring perjalanan saya bersama @officialpersebaya berakhir, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya atas tahun yang tak terlupakan ini,” tulis Mihailo Perovic.
Pemain dengan nilai pasar Rp 3,91 miliar versi Transfermarkt itu mengaku mendapatkan banyak pengalaman berharga selama berada di Surabaya.
Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada Bonek dan Bonita yang selalu memberikan dukungan luar biasa sepanjang musim.
“Terima kasih khusus kepada Bonek dan Bonita. Semangat, loyalitas, dan dukungan luar biasa kalian benar-benar tak tertandingi,” lanjutnya.
Selama membela Persebaya Surabaya, Perovic mencatatkan 28 pertandingan dengan torehan enam gol dan satu assist. Ia juga mengumpulkan tiga kartu kuning serta satu kartu kuning kedua dalam total 1.737 menit bermain.
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Sebelum Perovic, lima pemain asing sudah lebih dahulu mengumumkan kepergian mereka. Nama pertama adalah Bruno Paraiba yang hanya menjalani setengah musim bersama Green Force.
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