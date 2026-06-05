Eko Purdjianto Tetap Tangani PSMS Medan di Championship, Terkesan Dukungan Fans Ayam Kinantan

JawaPos.com - Eko Purdjianto mengaku senang kembali dipercaya menangani PSMS Medan menghadapi Liga 2 musim 2026/2027. Eko pun semakin termotivasi untuk mewujudkan target Ayam Kinantan promosi ke Liga 1.

"Saya tentu senang karena bisa melatih di sini lagi. Dulu saya datang saat putaran ketiga, sekarang saya berada sejak awal persiapan dengan tim dan skuad yang memang menjadi pilihan kami," ujar Eko Purdjianto di Medan, kemarin.

Ya, situasi yang dihadapi Eko memang berbeda dengan musim lalu. Kala itu, mantan pemain Timnas Indonesia bergabung di tengah musim kompetisi menggantikan Kas Hartadi. Sedangkan musim ini, Eko akan memulai dari awal. Ini menjadi nilai plus dalam memilih pemain.

"Musim ini saya bisa membangun tim dari awal. Berbeda dengan musim lalu, di mana saya datang pada pertengahan musim," tambah Eko.

Eko mengaku termotivasi untuk menambah kerja sama dengan PSMS karena manajemen memiliki target promosi ke Liga 1. Meski pun target tersebut tidaklah mudah.

"Targetnya jelas, yaitu lolos ke Liga 1 sesuai dengan target klub. Tentunya saya diperpanjang untuk bisa mewujudkan target tersebut. Saya pribadi senang karena tim ini punya target yang besar dan itu bagus untuk masa depan saya sebagai pelatih," katanya.

Mantan asisten pelatih Timnas Indonesia itu menilai salah satu keuntungan yang dimiliki PSMS musim ini adalah proses pembentukan tim yang dapat dilakukan lebih awal. Dengan begitu, komposisi pemain dan kebutuhan tim dapat dipersiapkan secara lebih matang dibanding musim sebelumnya.

"Yang menjadi tantangan bagi saya adalah target yang sudah ditetapkan. Otomatis materi pemain harus dipersiapkan sejak awal. Sekarang saya sudah mengetahui kebutuhan tim dan semuanya sedang dipersiapkan. Intinya, kesiapan kami harus lebih baik lagi agar bisa mencapai target promosi," ungkapnya.

Eko menegaskan fokus utama tim adalah membangun skuad yang solid dan kompetitif sejak masa pramusim. Ia berharap seluruh elemen tim dapat bekerja sama untuk mewujudkan harapan besar masyarakat Sumatera Utara yang ingin melihat PSMS kembali berlaga di Liga 1.