Vietnam dan Indonesia Pimpin Klasemen Sementara Grup A Piala AFF U-19

Timnas Indonesia vs Timnas Timor Leste pada laga kedua Piala AFF U19 yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Kamis (4/6/2026). ANTARA/Anggi Luthfi Panggabean
JawaPos.com - Timnas Vietnam U-19 dan Indonesia U-19 memimpin klasemen sementara Grup A dengan enam poin usai masing-masing tim meraih kemenangan di laga kedua Piala AFF U-19 2026 di Stadion Sumatera Utara, Kamis, dikutip dari ANTARA.
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Pada laga kedua, Vietnam memetik kemenangan 5-0 atas Myanmar, sedangkan Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste.
Atas raihan tersebut ,Vietnam yang dilatih pelatih kepala Yutaka Ikeuchi berada di posisi pertama karena unggul gol atas Indonesia, sedangkan posisi ketiga ditempati Timor Leste dan keempat ditempati Myanmar yang masing-masing belum meraih poin.
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Pada laga ketiga, Indonesia yang berstatus sebagai tuan rumah akan bertemu Vietnam pada Minggu (7/6) pukul 20.00 WIB di Stadion Utama Sumatera Utara untuk memperebutkan juara grup.
Sedangkan Timor Leste dan Myanmar akan bertemu di Stadion Teladan Medan di hari yang sama.
Piala AFF U19 yang diselenggarakan pada 1-13 Juni diikuti 11 negara yang terbagi menjadi tiga grup. Grup C akan melakoni laga perdana pada Rabu, mempertemukan timnas Filipina melawan Australia di Stadion Madya.
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