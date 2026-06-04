Kabar Buruk! Marselino Ferdinan Cedera Hamstring Jelang Timnas Indonesia vs Oman

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, membeberkan Marselino Ferdinan mengalami cedera hamstring jelang lawan Oman. Herdman pun belum bisa memastikan apakah pemain Oxford United itu akan tampil di laga besok atau tidak.

Timnas Indonesia akan menghadapi Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat (5/6/2026) pukul 20.00 WIB. Agenda tersebut merupakan agenda FIFA Matchday periode Juni 2026.

Jelang duel tersebut, Timnas Indonesia telah melakukan sesi latihan terakhirnya. Namun, Marselino tidak ikut melahap menu latihan yang diberikan oleh Herdman. Eks pemain Persebaya Surabaya itu berada di pinggir lapangan.

Kondisi Marselino yang tidak ikut latihan terakhir tentunya menimbulkan tanda tanya besar. Sebagai pelatih, Herdman pun mengungkapkan bahwa pemain berusia 21 tahun itu mengalami cedera hamstring setelah menjalani sesi latihan intensif bersama Skuad Garuda dalam beberapa hari terakhir.

“Mengenai Marselino, dia telah bekerja sangat keras

dalam dua minggu terakhir, bermain dengan intensitas tinggi,” kata Herdman dalam konferensi pers jelang laga kontra Oman, Kamis (4/6/2026).

“Saya melihat sesi latihannya dan dia mungkin memacu levelnya sedikit terlalu jauh. Dia merasakan sesuatu di hamstring-nya,” sambungnya.

Maka itu, Herdman memilih untuk menepikan Marselino. Pelatih asal Inggris itu akan terus memantau kondisi sang pemain dan akan melakukan tes kebugaran untuk menentukan apakah sang pemain bisa tampil melawan Oman atau tidak.

“Jadi sebagai langkah pencegahan, kami mengistirahatkannya dari latihan hari ini. Kami akan melakukan tes kebugaran besok untuk melihat apakah dia tersedia untuk pertandingan,” terang Herdman.