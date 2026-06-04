Kabar Buruk! Marselino Ferdinan Cedera Hamstring Jelang Timnas Indonesia vs Oman

Marselino Ferdinan saat mengikuti sesi latihan bersama Timnas Indonesia di Jakarta jelang FIFA Matchday Juni 2026. (Instagram/@marselinoferdinan10)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, membeberkan Marselino Ferdinan mengalami cedera hamstring jelang lawan Oman. Herdman pun belum bisa memastikan apakah pemain Oxford United itu akan tampil di laga besok atau tidak.
Timnas Indonesia akan menghadapi Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat (5/6/2026) pukul 20.00 WIB. Agenda tersebut merupakan agenda FIFA Matchday periode Juni 2026.
Jelang duel tersebut, Timnas Indonesia telah melakukan sesi latihan terakhirnya. Namun, Marselino tidak ikut melahap menu latihan yang diberikan oleh Herdman. Eks pemain Persebaya Surabaya itu berada di pinggir lapangan.
Baca Juga:Simak 4 Duel Menarik Timnas Indonesia Lawan Oman, Salah Satunya Ole Romeny vs Essam Al-Subhi
Kondisi Marselino yang tidak ikut latihan terakhir tentunya menimbulkan tanda tanya besar. Sebagai pelatih, Herdman pun mengungkapkan bahwa pemain berusia 21 tahun itu mengalami cedera hamstring setelah menjalani sesi latihan intensif bersama Skuad Garuda dalam beberapa hari terakhir.
“Mengenai Marselino, dia telah bekerja sangat keras
dalam dua minggu terakhir, bermain dengan intensitas tinggi,” kata Herdman dalam konferensi pers jelang laga kontra Oman, Kamis (4/6/2026).
“Saya melihat sesi latihannya dan dia mungkin memacu levelnya sedikit terlalu jauh. Dia merasakan sesuatu di hamstring-nya,” sambungnya.
Baca Juga:Tiket Mahal dan Kapasitas Dibatasi, Minat Suporter Timnas Indonesia di SUGBK Mulai Menurun
Maka itu, Herdman memilih untuk menepikan Marselino. Pelatih asal Inggris itu akan terus memantau kondisi sang pemain dan akan melakukan tes kebugaran untuk menentukan apakah sang pemain bisa tampil melawan Oman atau tidak.
“Jadi sebagai langkah pencegahan, kami mengistirahatkannya dari latihan hari ini. Kami akan melakukan tes kebugaran besok untuk melihat apakah dia tersedia untuk pertandingan,” terang Herdman.
“Jadi kita lihat saja, dia bisa saja tersedia untuk memulai laga, tapi kita tidak akan tahu sampai besok siang,” tambahnya.
Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026
Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi
Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum
Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT
KPK Cari Keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim Terkait OTT Imigrasi Jakbar
7 Pemain Baru Masuk! Bruno Moreira Hengkang, Ini Prediksi Starting XI Persebaya
Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung, Belum 24 Jam Usai Dicopot Prabowo
Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan Dadan