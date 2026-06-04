Tiket Mahal dan Kapasitas Dibatasi, Minat Suporter Timnas Indonesia di SUGBK Mulai Menurun

Tiket Timnas Indonesia yang akan berlaga di Kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Australia ludes terjual, berbanding terbaik saat menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Matchday. (Instagram Ivar Jenner)
JawaPos.com - Suasana menjelang FIFA Matchday Juni 2026 menghadirkan pemandangan yang cukup berbeda bagi pencinta sepak bola nasional.
Jika dalam beberapa tahun terakhir tiket pertandingan Timnas Indonesia hampir selalu habis dalam waktu singkat, kondisi kali ini justru menunjukkan tren yang berlawanan.
Menjelang laga uji coba melawan Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), tiket pertandingan masih tersedia dan belum menunjukkan lonjakan permintaan seperti biasanya.
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Situasi ini memunculkan berbagai tanggapan dari kalangan suporter yang menilai ada beberapa faktor yang memengaruhi menurunnya minat untuk hadir langsung ke stadion.
Salah satu faktor yang paling banyak menjadi sorotan adalah harga tiket yang dianggap cukup tinggi untuk pertandingan persahabatan.
Tiket kategori tribun utara dan selatan dijual mulai Rp 300 ribu, sementara kategori VIP dibanderol Rp 500 ribu dan VVIP mencapai Rp 750 ribu.
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Bagi sebagian pendukung, harga tersebut dinilai kurang sebanding dengan status pertandingan yang hanya berlabel laga uji coba.
Kondisi ekonomi serta kebutuhan lain juga menjadi pertimbangan bagi banyak suporter dalam menentukan apakah akan datang langsung ke stadion atau memilih menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi dan platform digital.
Selain persoalan harga, keputusan untuk membatasi kapasitas stadion juga ikut menuai perhatian. PSSI hanya menyediakan sekitar 35 ribu tiket dan menutup seluruh tribun atas SUGBK.
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