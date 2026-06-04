Hasil Piala AFF U-19 2026: Timnas Indonesia U-19 Gasak Timor Leste U-19, Jaga Asa ke Semifinal

Timnas Indonesia U-19 saat merayakan gol ke gawang Timor Leste U-19 di Piala AFF U-19 2026. (Instagram/@timnasindonesia)
JawaPos.com - Timnas Indonesia U-19 menang 3-0 atas Timor Leste U-19 pada laga kedua Grup A Piala AFF U-19 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Kamis (4/6/2026) pukul 20.00 WIB.
Kemenangan ini sangat penting bagi skuad Timnas Indonesia U-19. Sebab kemenangan ini membuat Garuda Muda menjaga asa untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF U-19 2026.
Babak Pertama
Timnas Indonesia U-19 tampil cukup dominan sejak menit awal. Akan tetapi, tim asuhan Nova Arianto itu masih kesulitan untuk mengancam gawang Timor Leste U-19 hingga laga memasuki menit ke-15.
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Skuad Garuda Muda cukup kesulitan menembus solidnya pertahnanan Timor Leste U-19. Dimas Adi yang mencetak brace di laga sebelumnya, kini cukup kesulitan untuk memberikan ancaman ke gawang lawan.
Gempuran demi gempuran terus dilancarkan Timnas Indonesia U-19. Namun, Timor Leste U-19 yang dinakhodai oleh Emral Abus sukses membuat Putu Panji cs kesulitan. Hingga laga memasuki menit ke-40, skor kacamata masih menghiasi laga tersebut.
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Hingga akhirnya, Timnas Indonesia U-19 berhasil membuka keran golnya pada menit ke-43 lewat gol Reno Salampessy. Pemain berusia 18 tahun itu lolos dari jebakan offside hingga sukses merobek gawang Timor Leste U-19.
Gol tersebut membuat Garuda Muda percaya diri. Tapi tidak ada tam ahan gol yang tercipta hingga babak pertama berakhir. Untuk sementara, Timnas Indonesia U-19 unggul 1-0 atas Timor Leste U-19.
Babak Kedua
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