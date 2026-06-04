Simak 4 Duel Menarik Timnas Indonesia Lawan Oman, Salah Satunya Ole Romeny vs Essam Al-Subhi

JawaPos.com - Tim nasional Indonesia akan menghadapi Oman dalam pertandingan persahabatan. Laga tersebut bakal dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (5/6) pukul 20.00 WIB.

Ada empat duel menarik yang diprediksi bakal terjadi di laga Timnas Indonesia melawan Oman. Siapa saja pemain yang bakal terlibat duel di laga besok? Baca terus artikel ini.

1. Maarten Paes vs Ibrahim Al-Mukhaini Maarten Paes diprediksi akan menjadi kiper pilihan utama Timnas Indonesia saat melawan Oman. Kiper berusia 28 tahun tersebut mampu tampil apik dan clean sheet saat melawan Saint Kitts dan Nevis. Melansir Transfermarkt, itu adalah clean sheet keempatnya bagi kiper Ajax tersebut bersama skuad Garuda.

Di kubu Oman, Ibrahim Al-Mukhaini tampaknya masih jadi kepercayaan pelatih Tarik Sektioui. Kiper berusia 28 tahun tersebut sempat menjadi andalan sejak era Carlos Queiroz. Untuk urusan clean sheet, kiper Al-Shabab tersebut punya koleksi 22 clean sheet.

2. Kevin Diks vs Ahmed Al-Khamisi Di lini belakang, Kevin Diks bakal membuat pertahanan Timnas Indonesia makin kuat. Di era John Herdman, bek berusia 29 tahun tersebut kembali menempati posisi sebagai bek kanan saat laga melawan Saint Kitts dan Nevis dan Bulgaria. Padahal, di Borussia Monchengladbach, dia lebih sering bermain sebagai bek tengah.

Ahmed Al-Khamisi akan menjadi kekuatan di lini belakang dan bakal berduel dengan para pemain Timnas Indonesia. Pemain berusia 34 tahun tersebut sejatinya merupakan seorang bek tengah, namun saat FIFA Arab Cup 2025, Carlos Queiroz sering menempatkannya sebagai bek kanan.

3. Joey Pelupessy vs Harib Al-Saadi Di sisi gelandang bertahan, Joey Pelupessy bakal menjadi pilihan utama. Gelandang berusia 33 tahun tersebut sempat bermain di laga melawan Saint Kitts dan Nevis dan menjadi starter saat menghadapi Bulgaria. Bahkan, pemain Lommel SK tersebut memberikan assist untuk gol Mauro Zijlstra.

Oman juga memiliki gelandang bertahan berpengalaman dalam diri Hari Al-Saadi. Pemain berusia 36 tahun tersebut memang memiliki pengaruh penting di lini tengah dan kerap menjadi kapten timnas.