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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 5 Juni 2026 | 05.44 WIB

Kenapa Striker Tipe Beto Goncalves dan David da Silva Lebih Bertahan Lama di Liga Indonesia? Ini Alasannya

Striker Malut United David da Silva memimpin bursa top skor Super Leagua musim ini. Ia bisa jadi top skor tertua Liga Indonesia. (Dok.Malut United) - Image

Striker Malut United David da Silva memimpin bursa top skor Super Leagua musim ini. Ia bisa jadi top skor tertua Liga Indonesia. (Dok.Malut United)

JawaPos.com - Liga Indonesia selama bertahun-tahun dikenal sebagai kompetisi yang ramah bagi striker asing bertipe complete forward atau deep-lying forward.

Namun menariknya, sejumlah rekor gol paling prestisius justru masih dipegang oleh penyerang berkarakter poacher.

Fenomena ini menjadi salah satu keunikan sepak bola Indonesia. Jika melihat daftar striker asing yang sukses dan memiliki karier panjang di Tanah Air, mayoritas merupakan pemain yang tidak hanya bertugas mencetak gol, tetapi juga aktif terlibat dalam proses permainan.

Nama-nama seperti Beto Goncalves, Herman Dzumafo, Peter Ndlovu, hingga David da Silva merupakan contoh penyerang yang mampu melakukan banyak hal di lapangan.

Mereka bisa menahan bola, memenangkan duel udara, menggiring bola dari lini tengah, membuka ruang, hingga menciptakan peluang secara mandiri.

Karakter tersebut dinilai sangat cocok dengan gaya bermain banyak klub Indonesia yang masih mengandalkan serangan balik cepat dan permainan direct.

Dalam skema seperti itu, striker sering kali dituntut untuk mencari bola sendiri ketimbang menunggu suplai matang dari rekan-rekannya.

Tidak jarang seorang penyerang harus turun jauh ke tengah lapangan untuk menjemput bola sebelum memulai serangan.

Kemampuan individu menjadi faktor penting karena kualitas distribusi bola maupun crossing belum selalu konsisten di setiap pertandingan.

Editor: Edi Yulianto
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