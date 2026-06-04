Samai Rekor Gol David da Silva, Bruno Moreira Ukir Warisan Abadi dan Layak Jadi Legenda Persebaya Surabaya

Bruno Moreira sepakat berpisah dengan Persebaya Surabaya setelah empat musim penuh kontribusi dengan torehan 39 gol dan lebih dari 10 ribu menit bermain. (Persebaya)
JawaPos.com — Bruno Moreira layak masuk jajaran legenda Persebaya Surabaya setelah menyamai rekor 39 gol milik David da Silva sebagai top skor abadi klub pada era Liga 1. Catatan tersebut tercipta setelah winger asal Brasil itu menjalani empat musim penuh kontribusi bersama Green Force sebelum memutuskan hengkang dan melanjutkan karier di luar Indonesia.
Keputusan Bruno Moreira meninggalkan Persebaya Surabaya memang menyisakan kesedihan bagi Bonek dan Bonita.
Namun, jejak yang ditinggalkannya membuat namanya dipastikan akan selalu dikenang dalam sejarah klub kebanggaan Kota Pahlawan.
Bagaimana Bruno Moreira Menyamai Rekor David da Silva?
Bruno Moreira berhasil menyamai rekor gol David da Silva dengan koleksi 39 gol selama membela Persebaya Surabaya di kompetisi kasta tertinggi Indonesia.
Jumlah tersebut membuat namanya kini sejajar dengan striker Brasil yang selama ini menjadi pemegang rekor gol terbanyak Green Force di era Liga 1.
Data menunjukkan David da Silva mencetak 39 gol hanya dalam 43 pertandingan dengan rasio 0,91 gol per laga.
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Sementara Bruno Moreira membutuhkan 119 pertandingan untuk mencapai angka yang sama, tetapi kontribusinya jauh lebih luas karena dimainkan di berbagai posisi menyerang, mulai sayap kiri, sayap kanan hingga gelandang serang.
Keberhasilan menyamai rekor tersebut menjadi bukti konsistensi Bruno Moreira selama bertahun-tahun.
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