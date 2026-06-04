John Herdman Pastikan Timnas Indonesia Siap Tempur, Bertekad Sudahi Rekor Buruk 38 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Oman

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memastikan skuadnya siap tempur melawan Oman. Juru taktik asal Inggris bertekad membawa Skuad Garuda menyudahi puasa kemenangan selama 38 tahun melawan skuad Al Ahmar - julukan Timnas Oman.

Timnas Indonesia akan menantang Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026) pukul 20.00 WIB. Pertemuan tersebut merupakan agenda FIFA Matchday periode Juni 2026.

Jelang pertandingan tersebut, Herdman menyatakan skuadnya dalam mode siap tempur. Meski Calvin Verdonk dan Joey Pelupessy telat bergabung, tapi ia menyebut situasi tersebut tidak begitu berpengaruh dalam skuadnya.

“Tim sudah siap. Kami sudah menjalani lima hari yang baik bersama-sama. Ada sedikit gangguan dengan beberapa pemain yang datang terlambat karena sakit, tetapi saya rasa semua orang sudah dalam ritme yang baik malam ini,” kata Herdman dalam konferensi pers jelang laga kontra Oman, Kamis (4/6/2026).

Herdman mengungkapkan seluruh pemain Timnas Indonesia dalam suasana positif jelang melawan Oman. Eks pelatih Timnas Kanada itu berharap Garuda Fans akan memadati SUGBK demi meningkatkan kepercayaan diri Kevin Diks dkk.

“Kami baru saja menyelesaikan latihan terakhir. Ada energi yang bagus, suasana hati yang positif, dan kami bersemangat untuk bermain untuk kalian seperti biasa. Kami berharap para penggemar bisa memadati GBK besok malam dan benar-benar mendukung tim mereka (Timnas Indonesia),” terang Herdman.

Tercatat, laga besok akan menjadi pertemuan ketujuh kedua negara. Timnas Indonesia terakhir kali meraih kemenangan atas Oman dengan skor 3-0 di ajang King’s Cup pada 18 Januari 1988. Artinya, skuad Garuda sudah puasa kemenangan selama 38 tahun lamanya.

Maka itu, Herdman berambisi membawa Timnas Indonesia mencetak sejarah. Juru taktik asal Inggris itu ingin membawa skuad Garuda menang atas Oman.