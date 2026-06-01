Nova Arianto Beri Kesempatan 7 Alumni Piala Dunia U-17 Perkuat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2026

Nova Arianto pimpin sesi latihan Timnas Indonesia U-19 saat training camp. (PSSI)
JawaPos.com - Perjalanan sejumlah pemain muda Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif.
Dari skuad utama Timnas Indonesia U-17 yang tampil di Piala Dunia U-17 2025, tujuh pemain berhasil naik level dan masuk dalam daftar final Timnas Indonesia U-19 untuk ajang Piala AFF U-19 2026.
Kehadiran mereka menjadi bukti bahwa proses pembinaan usia muda yang dijalankan dalam beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan hasil.
Ketujuh pemain tersebut sebelumnya telah merasakan pengalaman berharga tampil di panggung dunia bersama Timnas U-17 dan kini kembali mendapat kesempatan untuk mengenakan lambang Garuda di level yang lebih tinggi.
Tujuh pemain yang berhasil menembus skuad final Indonesia U19 adalah Dafa Al Dasemi, Putu Panji, Matthew Baker, Evandra Florasta, M Alghazani, Nazriel Alvaro, dan Eizar Jacob.
Menariknya, seluruh pemain tersebut merupakan kelahiran 2008.
Meski usianya relatif lebih muda dibanding sebagian besar pemain yang dipanggil ke Timnas U-19, mereka mampu bersaing dan meyakinkan tim pelatih untuk mendapatkan tempat di dalam skuad.
Sebelumnya, pelatih Nova Arianto sempat mengungkapkan bahwa tim yang dibentuk untuk Piala AFF U-19 2026 akan lebih banyak diisi oleh pemain kelahiran 2007.
Kebijakan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan tim sekaligus mempersiapkan kelompok usia yang menjadi fokus dalam kompetisi kali ini.
