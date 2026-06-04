Persija Jakarta Cuci Gudang! Lepas 7 Pemain Asing dalam Sehari

JawaPos.com - Persija Jakarta melakukan cuci gudang seiring berakhirnya kompetisi Super League 2025/2026. Tidak tanggung-tanggung, tim berjuluk Macan Kemayoran melepas tujuh pemain asingnya secara bersamaan.

Ketujuh legiun asing yang dilepas Persija Jakarta adalah Carlos Eduardo, Bruno Tubarao, Jean Mota, Emaxwell Souza, Allano Lima, Thales Lira, dan Alaeddine Ajaraie. Macan Kemayoran mengumumkan pelepasan tujuh pemain tersebut pada Kamis (4/6/2026).

“Pascamusim Super League 2025/2026, Persija menghadapi momen penuh haru yang tidak mudah, yakni sebuah perpisahan. Tujuh pemain yang masa kontraknya telah berakhir dipastikan tidak akan melanjutkan perjalanan bersama Macan Kemayoran pada musim depan,” tulis Persija Jakarta dalam keterangan resminya, Kamis (4/6/2026).

Mayoritas, legiun asing yang dilepas karena tidak diperpanjang kontraknya. Hanya Thales Lira dan Alaeddije Ajaraie saja yang dilepas karena masa peminjamannya berakhir.

“Carlos Eduardo, Bruno Tubarao, Jean Mota, Emaxwell Souza, dan Allano Lima telah menuntaskan masa baktinya setelah kontrak mereka berakhir. Sementara itu, Thales Lira dan Alaaeddine Ajaraie juga meninggalkan tim seiring berakhirnya masa peminjaman mereka,” terang Persija Jakarta.

Dari tujuh nama yang dilepas, Carlos Eduardo menjadi pemain yang paling lama membela Persija. Kiper asal Brasil itu bergabung sejak Liga 1 2024/2025 dan menjalani dua musim bersama Macan Kemayoran. Pada musim terakhirnya, Super League 2025/2026, ia tampil dalam 21 pertandingan dengan catatan 31 penyelamatan serta delapan clean sheet.

Sementara enam pemain lainnya baru bergabung pada awal dan paruh kedua Super League 2025/2026. Maxwell Souza yang didatangkan pada awal musim sukses mencatatkan 31 penampilan dengan kontribusi 16 gol, menjadikannya top skor Persija Jakarta musim ini.

Kemudian Allano Lima mencatatkan 29 penampilan dengan kontribusi sembilan gol dan sembilan assist. Jumlah assist tersebut membuat bintang asal Brasil itu menjadi raja assist Macan Kemayoran musim ini.