Persebaya Surabaya Incar 3 Penyerang Lokal, Bonek Inginkan Striker Persija Eksel Runtukahu

Bonek ingin striker Persija Jakarta, Eksel Runtukahu, gabung Persebaya Surabaya. (Eksel Runtukahu)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya terus mempertajam lini depannya untuk musim 2026/2027. Di bursa transfer, pihak klub masih mengincar pemain berposisi penyerang.

Menurut kabar dari akun X @BaadilaOscar, Persebaya sedang mencari tiga penyerang lokal setelah mendapatkan Ramadhan Sananta. Bahkan, sudah ada tiga penyerang lokal yang sudah masuk dalam daftar pembelian.

"Untuk pemain asing yang ex Terengganu saya belum update. Info yang saya dapat ada 3 list nama striker lokal yang jadi buruan guna mempersiapkan dua kompetisi untuk musim depan. Siapa nama pemain tersebut ? Nanti saya spill jika memulai negosiasi," tulis akun X @BaadilaOscar pada 2 Juni.

Meski nama penyerang lokal belum dibocorkan, Bonek meminta tiga pemain yang diinginkan. Nama-nama tersebut dituliskan Bonek di akun Instagram @psbynews.

1. Dendy Sulistyawan Bonek ternyata menginginkan Dendy Sulistyawan untuk bermain di Persebaya Surabaya. "Sananta, Dendy Sulistyawan, Eksel, top wes," tulis komentar akun @ar***

Dendy Sulistyawan merupakan tipe penyerang pelari yang suka mencari bola. Melansir Transfermarkt, dia mencetak enam gol dari 27 penampilan. Pemain 29 tahun tersebut, memang penyerang yang cukup tajam dengan melepaskan 11 tendangan tepat sasaran.

2. Eksel Runtukahu Penampilan apiknya bersama Persija Jakarta musim ini, membuat Bonek ingin melihatnya berseragam Persebaya. Eksel Runtukahu berhasil mengoleksi enam gol dan tiga assist.

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Secara statistik, Eksel Runtukahu memang tajam di lini depan Persija. Melansir laman I League, penyerang 27 tahun tersebut melepaskan 33 tendangan dan 18 tendangan tepat sasaran.

3. Hokky Caraka Salah satu Bonek menginginkan Hokky Caraka untuk menjadi penyerang lokal Persebaya. "Opsi 3 striker lokal yg available ada Eksel Runtukahu, Hokky Caraka, Dendy Sulistyawan," tulis akun Instagram @yo***

Penyerang muda berusia 21 tahun tersebut mengoleksi empat gol bersama Persita Tangerang. Selain sebagai penyerang tengah, Hokky Caraka bisa dimainkan di posisi sayap karena punya kecepatan dan kelincahan.