Persebaya Surabaya Incar 3 Penyerang Lokal, Bonek Inginkan Striker Persija Eksel Runtukahu

JawaPos.com - Persebaya Surabaya terus mempertajam lini depannya untuk musim 2026/2027. Di bursa transfer, pihak klub masih mengincar pemain berposisi penyerang.
Menurut kabar dari akun X @BaadilaOscar, Persebaya sedang mencari tiga penyerang lokal setelah mendapatkan Ramadhan Sananta. Bahkan, sudah ada tiga penyerang lokal yang sudah masuk dalam daftar pembelian.
"Untuk pemain asing yang ex Terengganu saya belum update. Info yang saya dapat ada 3 list nama striker lokal yang jadi buruan guna mempersiapkan dua kompetisi untuk musim depan. Siapa nama pemain tersebut ? Nanti saya spill jika memulai negosiasi," tulis akun X @BaadilaOscar pada 2 Juni.
Baca Juga:Samai Rekor Gol David da Silva, Bruno Moreira Ukir Warisan Abadi dan Layak Jadi Legenda Persebaya Surabaya
Meski nama penyerang lokal belum dibocorkan, Bonek meminta tiga pemain yang diinginkan. Nama-nama tersebut dituliskan Bonek di akun Instagram @psbynews.
Bonek ternyata menginginkan Dendy Sulistyawan untuk bermain di Persebaya Surabaya. "Sananta, Dendy Sulistyawan, Eksel, top wes," tulis komentar akun @ar***
Dendy Sulistyawan merupakan tipe penyerang pelari yang suka mencari bola. Melansir Transfermarkt, dia mencetak enam gol dari 27 penampilan. Pemain 29 tahun tersebut, memang penyerang yang cukup tajam dengan melepaskan 11 tendangan tepat sasaran.
Penampilan apiknya bersama Persija Jakarta musim ini, membuat Bonek ingin melihatnya berseragam Persebaya. Eksel Runtukahu berhasil mengoleksi enam gol dan tiga assist.
Secara statistik, Eksel Runtukahu memang tajam di lini depan Persija. Melansir laman I League, penyerang 27 tahun tersebut melepaskan 33 tendangan dan 18 tendangan tepat sasaran.
Salah satu Bonek menginginkan Hokky Caraka untuk menjadi penyerang lokal Persebaya. "Opsi 3 striker lokal yg available ada Eksel Runtukahu, Hokky Caraka, Dendy Sulistyawan," tulis akun Instagram @yo***
Baca Juga:Nomor 10 Persebaya Surabaya Kosong, Bonek Mulai Cari Pewaris Bruno Moreira untuk Musim Depan
Penyerang muda berusia 21 tahun tersebut mengoleksi empat gol bersama Persita Tangerang. Selain sebagai penyerang tengah, Hokky Caraka bisa dimainkan di posisi sayap karena punya kecepatan dan kelincahan.
Itu tadi tiga penyerang lokal yang diinginkan Bonek untuk bermain di Persebaya musim depan. Apakah salah satu dari mereka bakal didatangkan manajemen? Atau ada nama kejutan? Patut ditunggu.
Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama
Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan
Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu
Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan
Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya