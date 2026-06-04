Tanpa Jay Idzes, Ini Prediksi Starting XI Timnas Indonesia vs Oman di FIFA Match Day

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan bertemu Oman, Jumat, 5 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada laga FIFA Match Day. Sayangnya, skuad Garuda akan tanpa Jay Idzes yang absen karena masih dalam pemulihan cedera.

Lalu, bagaimana starting XI yang akan diterapkan John Herdman tanpa kehadiran sang kapten?

Pelatih timnas Indonesia, John Herdman memanggil nama-nama terbaik untuk agenda FIFA Match Day bulan Juni guna menghadapi Oman dan Mozambik. Kevin Diks, Elkan Baggot, Justin Hubner, hingga Emil Audero masih akan menjadi andalan.

Tanpa kehadiran sang kapten tim, perubahan susunan pemain pun akan dilakukan pelatih asal Inggris tersebut. Selain itu, pemain serba bisa Calvin Verdonk yang terlambat bergabung, diprediksi juga akan membuat terjadinya perubahan line up.

Pada posisi penjaga gawang, Emil Audero bakal menjadi pilihan utama saat bersua Oman. Sementara itu Maarten Paes akan bermain saat bertemu Mozambik.

Di lini belakang, absennya Idzes dapat digantikan Kevin Diks yang sering bermain sebagai center back di klubnya, Borussia Monchengladbach. Adapun dua tandem Diks kemungkinan ditempati Rizky Ridho dan Justin Hubner.

Kembalinya Marselino Ferdinan membuat satu tempat di lini tengah nampaknya akan menjadi milik punggawa Oxford United tersebut. Sedangkan dua pos lain bakal ditempati Joey Pelupessy dan Ivar Jenner.

Satu tempat di sektor depan sudah pasti menjadi milik Ole Romeny. Sementara Ragnar Oratmangoen dan Beckham Putra kemungkinan akan mengisi posisi winger.