Tanpa Jay Idzes, Ini Prediksi Starting XI Timnas Indonesia vs Oman di FIFA Match Day

Prediksi starting XI Timnas Indonesia vs Oman tanpa Jay Idzes yang absen (instagram.com/@timnasindonesia)
JawaPos.com - Timnas Indonesia akan bertemu Oman, Jumat, 5 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada laga FIFA Match Day. Sayangnya, skuad Garuda akan tanpa Jay Idzes yang absen karena masih dalam pemulihan cedera.
Lalu, bagaimana starting XI yang akan diterapkan John Herdman tanpa kehadiran sang kapten?
Pelatih timnas Indonesia, John Herdman memanggil nama-nama terbaik untuk agenda FIFA Match Day bulan Juni guna menghadapi Oman dan Mozambik. Kevin Diks, Elkan Baggot, Justin Hubner, hingga Emil Audero masih akan menjadi andalan.
Baca Juga:Cetak Gol ke Gawang El Salvador, Lee Dong-gyeong Senang Timnas Korea Selatan Menangi Laga Jelang Piala Dunia 2026
Tanpa kehadiran sang kapten tim, perubahan susunan pemain pun akan dilakukan pelatih asal Inggris tersebut. Selain itu, pemain serba bisa Calvin Verdonk yang terlambat bergabung, diprediksi juga akan membuat terjadinya perubahan line up.
Pada posisi penjaga gawang, Emil Audero bakal menjadi pilihan utama saat bersua Oman. Sementara itu Maarten Paes akan bermain saat bertemu Mozambik.
Di lini belakang, absennya Idzes dapat digantikan Kevin Diks yang sering bermain sebagai center back di klubnya, Borussia Monchengladbach. Adapun dua tandem Diks kemungkinan ditempati Rizky Ridho dan Justin Hubner.
Kembalinya Marselino Ferdinan membuat satu tempat di lini tengah nampaknya akan menjadi milik punggawa Oxford United tersebut. Sedangkan dua pos lain bakal ditempati Joey Pelupessy dan Ivar Jenner.
Satu tempat di sektor depan sudah pasti menjadi milik Ole Romeny. Sementara Ragnar Oratmangoen dan Beckham Putra kemungkinan akan mengisi posisi winger.
Baca Juga:Kalah Mengejutkan dari Aljazair, Virgil Van Dijk Harap Timnas Belanda Perbaiki Ketajaman Lini Depan
Kiper: Emil Audero, Maarten Paes, Nadeo Argawinata.
Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama
Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan
Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu
Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan
Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya