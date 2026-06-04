Nomor 10 Persebaya Surabaya Kosong, Bonek Mulai Cari Pewaris Bruno Moreira untuk Musim Depan

JawaPos.com — Persebaya Surabaya kini mulai mencari pewaris nomor punggung 10 setelah resmi ditinggalkan Bruno Moreira yang memutuskan melanjutkan karier di luar Indonesia. Kepergian pemain asal Brasil itu tak hanya meninggalkan lubang di sektor serang Green Force, tetapi juga membuka perdebatan di kalangan Bonek mengenai siapa sosok paling layak mengenakan nomor ikonik tersebut pada Super League 2026/2027.

Bruno Moreira mengakhiri kebersamaannya dengan Persebaya Surabaya setelah menjalani empat musim yang penuh warna.

Pemain berusia 27 tahun itu menjadi salah satu figur penting dalam perjalanan Green Force sejak pertama kali bergabung pada musim 2021/2022.

Keputusan hengkang sebenarnya bukan karena faktor finansial. Berdasarkan informasi yang diperoleh JawaPos.com, Persebaya Surabaya sempat menawarkan nilai kontrak yang lebih tinggi untuk mempertahankannya.

Mengapa Bruno Moreira Memilih Pergi? Ada tiga alasan utama yang membuat Bruno Moreira memutuskan berpisah dengan Persebaya Surabaya. Pertama, ia ingin melanjutkan karier di luar negeri dan mencari tantangan baru dalam perjalanan profesionalnya.

Alasan kedua berkaitan dengan ambisi bermain di level tertinggi Asia. Bruno Moreira ingin tampil di kompetisi ACL Elite, sementara musim depan tidak ada satu pun klub Indonesia yang berlaga di ajang tersebut.

Meski mendapat tawaran gaji lebih besar dari Persebaya Surabaya, keputusan sang pemain tidak berubah.

Pilihannya tetap mengarah pada kesempatan bermain di luar Indonesia sekaligus mengejar pengalaman tampil di kompetisi elite Asia.