Kabar Baik Persipura Jayapura! Sanksi Dikurangi Komite Banding PSSI, Daftarkan Stadion di Papua dan Jawa

JawaPos.com – Persipura Jayapura harus menerima hukuman akibat kerusuhan suporter dalam laga playoff promosi Championship 2025-2026 kontra Adhyaksa FC di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, pada 8 Mei lalu.

Namun, putusan Komite Banding (Komding) PSSI memberikan sedikit angin segar bagi Mutiara Hitam menjelang tampil di Championship musim 2026-2027.

Sebelumnya, Komite Disiplin (Komdis) PSSI menjatuhkan sanksi berupa larangan menggelar pertandingan kandang dengan penonton selama satu musim penuh serta denda sebesar Rp 30 juta. Persipura kemudian mengajukan banding dengan harapan hukuman tersebut dapat diringankan.

Hasilnya, Komding menolak seluruh permohonan banding yang diajukan Persipura. Namun, terdapat perubahan bentuk hukuman yang dinilai lebih ringan dibandingkan putusan awal.

Dalam putusan terbaru, Persipura hanya dilarang menggelar laga kandang dengan penonton pada putaran pertama Championship 2026-2027. Sementara itu, pada putaran kedua dan seterusnya, Persipura masih bisa menghadirkan penonton, tetapi harus menutup tribun utara dan tribun selatan stadion.

Di sisi lain, nominal denda justru mengalami kenaikan signifikan. Dari sebelumnya Rp 30 juta, Komding memutuskan Persipura harus membayar denda sebesar Rp 200 juta.

Manajemen Persipura menyambut perubahan bentuk hukuman tersebut secara positif. Manajer Persipura, Owen Rahadian, menilai keputusan Komding setidaknya memberikan ruang bagi klub untuk melakukan pembenahan secara bertahap.

“Ya, tentunya ini sangat meringankan dibandingkan tidak ada penonton sama sekali selama satu musim. Sekarang jadinya hanya satu putaran. Ini juga memberi kami waktu untuk berbenah secara internal dan melakukan komunikasi serta sosialisasi yang lebih intensif kepada suporter, masyarakat umum, aparat setempat, dan panitia pelaksana agar ke depan bisa lebih baik,” ujar Owen kepada Jawa Pos.

Selain itu, Persipura juga mulai menghitung dampak teknis dan finansial dari putusan tersebut terhadap pelaksanaan laga kandang musim depan. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah mendaftarkan dua stadion sebagai home base untuk menghadapi berbagai kemungkinan selama kompetisi berjalan, satu di Papua dan satu lagi di Jawa.