Telmo Castanheira Tinggalkan Persik Kediri, Gelandang Portugal Beri Sinyal Tetap Berkarier di Indonesia

JawaPos.com - Bursa transfer BRI Super League 2025/2026 mulai memanas meski kompetisi baru saja berakhir. Dari Persik Kediri, kabar perpisahan datang dari gelandang bertahan asal Portugal Telmo Castanheira, yang resmi mengucapkan salam perpisahan kepada Macan Putih setelah hanya satu musim berseragam ungu.

Kepastian tersebut disampaikan Telmo Castanheira melalui unggahan di media sosial pribadi. Dalam pesannya, pemain berusia 34 tahun itu menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh elemen Persik Kediri atas pengalaman yang dia dapatkan sepanjang musim super league.

Telmo Castanheira mengaku bangga pernah menjadi bagian dari Persik dan menyebut banyak momen berkesan yang akan selalu dikenangnya. Termasuk atmosfer pertandingan di Stadion Brawijaya yang menjadi markas kebanggaan Persik Kediri.

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Kepergian Telmo membuatnya menjadi pemain kedua yang mengucapkan perpisahan setelah kiper asal Brasil, Leo Navacchio. Namun berbeda dengan Leo yang memilih kembali ke negaranya, Telmo memberikan sinyal bahwa dirinya masih ingin melanjutkan karir sepak bola di Indonesia.

Telmo bergabung dengan Persik Kediri pada awal musim 2025/2026 atas rekomendasi pelatih Ong Kim Swee. Keduanya sebelumnya pernah bekerja sama saat membela Sabah FC di Liga Super Malaysia. Faktor kedekatan tersebut membuat proses adaptasi Telmo berjalan cukup cepat sejak kedatangannya di Kediri.

Pada paruh awal musim, Telmo menjadi salah satu pemain yang hampir selalu dipercaya mengisi lini tengah Persik. Pengalamannya membantu tim menjaga keseimbangan permainan, terutama dalam fase bertahan maupun saat membangun serangan dari lini kedua.

Situasi mulai berubah setelah pergantian pelatih dari Ong Kim Swee ke Marcos Reina. Perubahan pendekatan taktik membuat menit bermain Telmo tidak sebanyak sebelumnya. Selain itu, dia juga sempat absen akibat cedera dan akumulasi kartu.

Meski demikian, setelah kembali pulih, Telmo tetap menjadi bagian penting dalam skuad. Dia beberapa kali dipasangkan dengan Imanol Garcia di sektor tengah dan mampu memberikan stabilitas permainan bagi Persik pada fase akhir kompetisi.