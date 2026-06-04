Everton Nascimento Dikabarkan Tinggalkan Garudayaksa FC Usai Antar Tim Promosi ke Super league

Everton Nascimento dikabarkan tinggalkan Garudayaksa FC setelah bantu tim promosi ke super league. (Istimewa)
JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari Garudayaksa FC menjelang persiapan menghadapi kompetisi super league musim 2026/2027. Striker asal Brasil Everton Nascimento, dikabarkan akan meninggalkan klub setelah berperan besar dalam keberhasilan tim meraih tiket promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi terkait klub tujuan berikutnya maupun alasan di balik kepergian Everton Nascimento. Namun berbagai informasi yang beredar menyebutkan bahwa perjalanan Everton bersama Garudayaksa FC akan segera berakhir setelah satu musim yang sangat sukses.
Kepergian pemain berusia 32 tahun itu menjadi kehilangan besar bagi Garudayaksa FC. Pasalnya, Everton Nascimento merupakan salah satu pemain paling berpengaruh dalam skuad sepanjang musim 2025/2026.
Ketajamannya di lini depan menjadi faktor penting yang membantu tim tampil konsisten hingga akhirnya keluar sebagai juara Championship Indonesia dan memastikan promosi ke super league. Berdasar catatan kompetisi, Everton berhasil mencetak 14 gol dan 3 assist dari 24 pertandingan.
Statistik tersebut menempatkannya sebagai salah satu striker paling produktif di kompetisi musim lalu. Selain kontribusi dalam bentuk gol, kehadiran Everton juga memberikan pengalaman dan ketenangan bagi para pemain muda di dalam tim.
Sebelum bergabung dengan Garudayaksa FC, Everton memiliki perjalanan karier yang cukup panjang di berbagai negara. Dia pernah bermain untuk sejumlah klub seperti Salgueiro, ASA, Bucheon FC 1995, Manama Club, Maritimo, Al-Muharraq, Al-Adalah, hingga Al-Hidd.
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Nama Everton mulai dikenal publik sepak bola Indonesia ketika memperkuat PSM Makassar pada musim 2022/2023. Bersama Juku Eja, dia ikut merasakan gelar juara Liga 1 Indonesia. Setelah itu, dia sempat berkarier di Lebanon bersama Nejmeh sebelum kembali ke Indonesia untuk membela Bali United.
Meski hanya semusim membela Garudayaksa FC, kontribusi Everton meninggalkan kesan mendalam bagi klub dan para pendukung. Kemampuannya dalam mencetak gol di momen penting serta pengalamannya menghadapi berbagai kompetisi membuatnya menjadi sosok yang dihormati di ruang ganti.
Jika kabar ini benar terjadi, Garudayaksa FC akan menghadapi tantangan besar untuk mencari pengganti yang sepadan. Terlebih, persaingan di Liga 1 musim depan dipastikan jauh lebih ketat dibandingkan musim sebelumnya.
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