Bruno Moreira Resmi ke Port FC! Persebaya Surabaya Kehilangan Kapten, Tantangan Baru Menanti di Liga Thailand

JawaPos.com — Bruno Moreira resmi menjadi pemain baru Port FC untuk musim 2026/2027 setelah meninggalkan Persebaya Surabaya. Kepastian itu diumumkan klub asal Thailand pada Rabu (3/6/2026), mengakhiri kebersamaan empat musim sang kapten dengan Green Force sekaligus membuka tantangan baru di kompetisi elite Asia Tenggara.

Kabar yang sudah lama beredar akhirnya menjadi kenyataan. Bruno Moreira memilih melanjutkan kariernya di Liga Thailand setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah Persebaya Surabaya.

Port FC mengumumkan kedatangan pemain asal Brasil tersebut melalui pernyataan resmi yang langsung menyita perhatian publik sepak bola Indonesia.

Klub yang musim lalu finis sebagai runner-up Liga Thailand itu menjadikan Bruno sebagai rekrutan asing pertama untuk menghadapi musim 2026/2027.

Bagaimana Port FC Mengumumkan Transfer Bruno Moreira? Port FC menyebut proses transfer Bruno Moreira telah mencapai tahap akhir. Klub hanya tinggal menyelesaikan pemeriksaan medis dan penandatanganan kontrak resmi.

Dalam pengumumannya, Port FC menulis, "RESMI: Pemain Asing Baru Pertama! Port FC Mengikat Kesepakatan untuk Bruno Moreira, Pemain Sayap Brasil dan Kapten Raksasa Indonesia."

Klub kemudian menjelaskan alasan di balik perekrutan tersebut. Menurut Port FC, Bruno merupakan sosok yang memiliki pengalaman, kualitas, dan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing tim.

Port FC juga secara khusus menyoroti kiprah Bruno bersama Persebaya Surabaya.