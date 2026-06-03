Bruno Moreira Resmi ke Port FC! Persebaya Surabaya Kehilangan Kapten, Tantangan Baru Menanti di Liga Thailand

Bruno Moreira resmi diumumkan sebagai pemain baru Port FC setelah mencatatkan 57 kontribusi gol bersama Persebaya Surabaya. (Port FC)
JawaPos.com — Bruno Moreira resmi menjadi pemain baru Port FC untuk musim 2026/2027 setelah meninggalkan Persebaya Surabaya. Kepastian itu diumumkan klub asal Thailand pada Rabu (3/6/2026), mengakhiri kebersamaan empat musim sang kapten dengan Green Force sekaligus membuka tantangan baru di kompetisi elite Asia Tenggara.
Kabar yang sudah lama beredar akhirnya menjadi kenyataan. Bruno Moreira memilih melanjutkan kariernya di Liga Thailand setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah Persebaya Surabaya.
Port FC mengumumkan kedatangan pemain asal Brasil tersebut melalui pernyataan resmi yang langsung menyita perhatian publik sepak bola Indonesia.
Klub yang musim lalu finis sebagai runner-up Liga Thailand itu menjadikan Bruno sebagai rekrutan asing pertama untuk menghadapi musim 2026/2027.
Port FC menyebut proses transfer Bruno Moreira telah mencapai tahap akhir. Klub hanya tinggal menyelesaikan pemeriksaan medis dan penandatanganan kontrak resmi.
Dalam pengumumannya, Port FC menulis, "RESMI: Pemain Asing Baru Pertama! Port FC Mengikat Kesepakatan untuk Bruno Moreira, Pemain Sayap Brasil dan Kapten Raksasa Indonesia."
Klub kemudian menjelaskan alasan di balik perekrutan tersebut. Menurut Port FC, Bruno merupakan sosok yang memiliki pengalaman, kualitas, dan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing tim.
Port FC juga secara khusus menyoroti kiprah Bruno bersama Persebaya Surabaya.
Mereka menyebut pemain berusia 27 tahun itu bukan sekadar kapten tim, tetapi juga salah satu pemain asing terbaik yang pernah dimiliki klub asal Kota Pahlawan tersebut.
Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama
Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan
Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu
Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan
Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya