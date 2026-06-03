Prediksi Starting XI Persebaya Setelah Bruno Moreira Hengkang, Tujuh Pemain Baru Masuk

JawaPos.com - Persebaya Surabaya dipastikan akan tampil dengan wajah baru pada BRI Super League musim 2026/2027 setelah kapten tim Bruno Moreira dipastikan hengkang. Tujuh pemain baru dirumorkan merapat untuk memperkuat skuad asuhan Bernardo Tavares.

Ketujuh pemain baru yang disebut akan bergabung dengan Persebaya Surabaya. Yakni Reza Arya (PSM Makassar), Yuran Fernandes (PSM Makassar), Walber (Nam Dinh), Miguel Pereira (FC Lourosa), Alex Martins (Dewa United), Ramadhan Sananta (DPMM FC), dan Yann Mabella (Terengganu).

Meski ketujuh pemain baru belum diumumkan secara resmi oleh manajemen, namun laporan bergabungnya para punggawa anyar tersebut diyakini akan menambah kedalaman skuad untuk mencapai target juara Super League.

Kurang tajamnya lini serang pada musim lalu, membuat manajemen Persebaya bergerak cepat mendatangkan para striker tajam. Ketiga juru gedor yang didatangkan mempunyai statistik mumpuni.

Alex Martins selalu mencetak 20 gol selama tiga musim bersama Dewa United, kemudian Sananta yang merupakan striker tim nasional Indonesia berusia muda, dan terakhir Mabella yang sukses mencetak tujuh gol dari 11 laga pada musim lalu di Liga Malaysia.

Sementara itu posisi yang ditinggalkan Bruno Moreira akan ditempati winger asal Portugal Miguel Pereira. Sang pemain yang pada musim lalu membela Lusitania FC Lourosa di kasta kedua sepak bola Portugal sukses mencetak sembilan gol dan enam asis dari 36 pertandingan.

Kemudian untuk posisi lini belakang, hengkangnya dua pemain asing berposisi bek tengah, Leo Lelis dan Gustavo Fernandes akan digantikan mantan kapten PSM Makassar, Yuran Fernandes dan Walber Mota dari Nam Dinh Vietnam.

Prediksi starting XI Persebaya (4-3-3) Kiper: Ernando Ari/Reza Arya