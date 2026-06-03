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Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Kamis, 4 Juni 2026 | 04.35 WIB

Hengkang dari Persebaya Surabaya, Bruno Moreira Resmi Gabung Port FC di Thailand

Bruno Moreira gabung Port FC di Liga Thailand. (Instagram/@portfc_official)

JawaPos.com - Setelah memutuskan tidak melanjutkan karier bersama Persebaya Surabaya, Bruno Moreira resmi bergabung dengan klub Thai League 1, Port FC. Menariknya, Bruno akan menjadi rekan satu tim dengan Asnawi Mangkualam.

"Port FC, runner-up Liga Thailand, telah menyelesaikan perekrutan Bruno Moreira, pemain sayap kiri dan kapten asal Brasil dari Persebaya Surabaya, klub besar di liga utama Indonesia, untuk musim 2026/27," tulis akun Instagram @portfc_official.

Bruno menjadi rekrutan pemain asing pertama Port FC pada jendela transfer kali ini dan akan mengenakan nomor punggung 11. Winger berusia 27 tahun tampil apik pada gelaran Super League 2025/2025 mencetak 12 gol dan memberikan 8 assist dalam 28 pertandingan, serta membantu Persebaya mengakhiri musim di posisi ke-4 di liga.

Port FC sendiri mulai menjelma menjadi salah satu tim kuat Thailand. Pada musim lalu, gelar juara Piala Muang Thai berhasil diraih.

Musim depan, Port FC akan sangat sibuk karena akan bermain di lima kompetisi yaitu Liga Thailand, Piala Chang FA, Piala Muang Thai, ACL Elite, dan ASEAN Club Championship atau Shopee Cup. Kehadiran Bruno Moreira yang sudah mengenal atmosfer sepak bola Asia Tenggara akan menjadi salah satu kunci bagi prestasi tim.

Editor: Edi Yulianto
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