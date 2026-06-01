Mees Hilgers Ikut Latihan Timnas Indonesia Jelang FIFA Matchday 2026, Calvin Verdonk dan Joey Pelupessy Masih Absen

JawaPos.com - Timnas Indonesia menggelar sesi latihan jelang FIFA Matchday periode Juni 2026. Pelatih John Herdman menempa anak asuhnya di Stadion Madya, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026) sore WIB.

Sebagai pelatih, Herdman telah menentukan 23 skuad final Timnas Indonesia untuk mengarungi FIFA Matchday Juni 2026. Namun, belum sepenuhnya semua pemain hadir dalam sesi latihan sore hari ini.

Pantauan JawaPos.com di lokasi, Calvin Verdonk dan Joey Pelupessy masih belum kelihatan batang hidungnya dalam sesi latihan tersebut. Diketahui, Joey dan Verdonk paling lambat akan bergabung dengan skuad pada Selasa (2/6).

Artinya, skuad Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday 2026 masih berkekuatan 21 pemain. Tapi pada sesi latihan sore ini, total ada 24 pemain yang ambil bagian.

Ada tiga pemain yang tidak masuk daftar skuad final, tapi ikut berlatih dengan Timnas Indonesia. Ketiga pemain itu adalah Mees Hilgers, Luke Vickery, dan Mitchell Baker.

Luke Vickery dan Mitchell Baker sejatinya sudah menjalani latihan bersama Timnas Indonesia sejak TC proyeksi Piala AFF 2026. Di mana, pemusatan latihan tersebut berlangsung pada 26-30 Mei 2026.

Sebagaimana diketahui, Luke Vickery dan Mitchell Baker saat ini sedang menjalani proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Maka itu, Herdman mengundang kedua pemain tersebut untuk melihat langsung kemampuan calon pemainnya.

Sementara, hadirnya Hilgers dalam sesi latihan kali ini cukup menyita perhatian. Pasalnya, pemain FC Twente itu sudah cukup lama absen bersama Timnas Indonesia. Diketahui, sang pemain bergabung dalam sesi latihan kali ini untuk meningkatkan kondisinya pasca pemulihan cedera panjang.