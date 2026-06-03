Carlos Eduardo Kecewa Gagal Bawa Persija Jakarta Juara Super League, Kirim Sinyal Hengkang? 

JawaPos.com - Menjelang berakhirnya kontrak, Carlos Eduardo mengungkapkan kekecewaannya tidak bisa membantu Persija Jakarta meraih gelar Super League musim ini. Hal tersebut dituliskannya melalui sosial media.

Carlos Eduardo merasa kecewa tidak bisa membantu Persija Jakarta meraih gelar Super League yang sudah dirindukan sejak terakhir kali pada 2018. Meskipun demikian, sang kiper tetap bangga dengan dukungan dari Jakmania selama musim ini.

"Akhir musim. Kami tidak memenangkan gelar yang telah lama diimpikan, tetapi kami memenangkan rasa hormat. Ini adalah musim yang penuh kemenangan, dalam banyak hal. Para penggemar kami bermain bersama, mengikuti, percaya, dan memiliki keyakinan hingga akhir. Sebuah keluarga yang fantastis telah terbentuk," tulis Carlos Eduardo di Instagram.

Bagi kiper asal Brasil tersebut, Persija sudah tampil apik di musim ini. Eduardo juga puas dengan performanya sebagai penjaga gawang andalan Macan Kemayoran.

"Tim kami adalah tim yang fantastis yang menghormati jersey raksasa ini hingga akhir. Secara individu, saya keluar dari musim ini dengan lebih baik, berkembang, belajar, dan tumbuh, saya mendapatkan banyak teman dan saudara. Rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan dan orang tua atas segalanya!," tutup Carlos Eduardo.

Performa Carlos Eduardo di Persija Jakarta Carlos Eduardo bermain sebanyak 21 pertandingan musim ini. Melansir Footystats, dia menciptakan delapan clean sheet dengan jumlah kebobolan 15 gol.

Lima penyelamatan sudah dilakukan Carlos Eduardo selama bermain 21 pertandingan. Secara persentase, kiper 34 tahun tersebut mencacatkan 25 persen penyelamatan.