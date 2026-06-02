Darije Kalezic Kembali Melatih PSM Makassar, Diharapkan Mampu Mengangkat Prestasi Juku Eja di Liga 1 Musim Depan

JawaPos.com - PSM Makassar dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Darije Kalezic untuk mengisi posisi pelatih kepala pada musim depan. Kembalinya pelatih asal Bosnia dan Herzegovina tersebut menjadi kabar yang cukup menarik bagi suporter Juku Eja.

Darije Kalezic pernah meninggalkan jejak positif saat menangani tim kebanggaan Kota Makassar beberapa tahun lalu. Pada periode kepelatihannya pada 2019, dia berhasil membawa PSM Makassar meraih gelar Piala Indonesia.

Prestasi tersebut menjadi salah satu pencapaian penting klub PSM Makassar dalam beberapa tahun terakhir dan masih dikenang oleh banyak pendukung setia Juku Eja. Kehadiran kembali Darije Kalezic dinilai sebagai langkah yang cukup logis.

Selain sudah memahami kultur klub, dia juga mengenal atmosfer sepak bola Indonesia yang memiliki karakter berbeda dibandingkan kompetisi di Eropa maupun kawasan lainnya. Faktor adaptasi yang lebih cepat diyakini dapat membantu PSM mempersiapkan tim dengan lebih efektif menjelang musim baru.

Pelatih berusia 56 tahun itu datang dengan pengalaman panjang di dunia kepelatihan. Sebelum kembali ke Indonesia, Darije sempat menangani sejumlah klub di Eropa dan Asia.

Dalam perjalanan karirnya, dia pernah melatih klub-klub seperti De Graafschap, Roda JC, Wellington Phoenix, ADO Den Haag hingga FK TSC Bačka Topola yang berlaga di kasta tertinggi Liga Serbia. Musim terakhir bersama FK TSC Bačka Topola memang tidak berjalan sempurna.

Namun pengalaman melatih di kompetisi yang kompetitif tetap menjadi modal berharga untuk menghadapi tantangan baru bersama PSM Makassar. Selain itu, Darije dikenal sebagai pelatih yang menyukai formasi 4-2-3-1 dengan pendekatan permainan yang mengutamakan keseimbangan antara pertahanan dan serangan.

Bagi PSM, kehadiran Darije juga bisa menjadi bagian dari upaya membangun stabilitas tim. Setelah beberapa musim mengalami pasang surut performa, manajemen tentu berharap sosok yang pernah memberikan trofi dapat kembali menghadirkan konsistensi dalam permainan maupun hasil pertandingan.