Indonesia U-19 vs Myanmar U-19: Garuda Muda Bidik Start Sempurna di Piala AFF U-19 2026

Rafa Abdurahman bersama Timnas Indonesia U-19 siap memulai persaingan di Piala AFF U-19 2026. (Dok. Instagram/@rafaabdurahman_)
JawaPos.com – Setelah hampir tiga pekan menjalani pemusatan latihan di Jogjakarta dan melanjutkan persiapan di Medan, Tim Nasional Indonesia U-19 siap memulai persaingan di Piala AFF U-19 2026.
Myanmar menjadi ujian pertama Garuda Muda dalam turnamen tersebut. Laga pembuka Grup A itu akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan (siaran langsung SCTV pukul 19.00 WIB).
Baca Juga:Mimpi Striker Persija Jakarta Terwujud! Eksel Runtukahu Bakal Habis-habisan Demi Rebut Tempat di Timnas Indonesia
Pelatih Timnas Indonesia U-19, Nova Arianto, memastikan anak asuhnya berada dalam kondisi siap tempur. Adaptasi cuaca, kondisi lapangan, hingga program taktik dinilai telah berjalan sesuai rencana sejak tim tiba di Medan pada 28 Mei lalu.
"Semoga semua yang disiapkan bisa berjalan dengan baik," ujar Nova.
Mantan pemain Persebaya Surabaya itu menambahkan bahwa pertandingan pertama selalu memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Karena itu, tim pelatih tidak hanya fokus mematangkan aspek teknis, tetapi juga menjaga kesiapan mental para pemain agar mampu mengatasi tekanan tampil di hadapan publik sendiri.
"Saya melihat semua pemain dalam kondisi siap untuk pertandingan pertama melawan Myanmar," terang pelatih berusia 46 tahun tersebut.
Meski berstatus tuan rumah, Nova enggan meremehkan kekuatan Myanmar. Dia menilai lawannya datang dengan persiapan yang tidak kalah matang.
Menurut informasi yang diterimanya, Myanmar lebih dahulu menjalani pemusatan latihan di Thailand sebelum bertolak ke Indonesia.
Tak hanya itu, sebagian pemain Myanmar juga telah mendapatkan menit bermain reguler di kompetisi kelompok usia U-21. Pengalaman tersebut bisa menjadi modal berharga saat tampil di level internasional.
Baca Juga:Perjuangan Dimulai! Ini Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-19 vs Myanmar di Piala AFF U-19 2026
"Myanmar adalah tim yang sangat baik. Mereka melakukan pemusatan latihan di Thailand dan saya yakin datang dengan persiapan yang matang," tegas mantan pemain Persib Bandung tersebut.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions
Link Live Streaming PSG vs Arsenal Malam Ini Final Liga Champions, Siaran Langsung Jam Berapa dan Tayang di TV Mana?
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
Bicara Kartu Merah: Arema FC Paling Brutal, Semua Perlu Belajar dari Borneo FC!
Berikut 3 Bek yang Dirumorkan Merapat ke Persebaya Surabaya! Ada Yusuf Meilana Hingga Bek Tengah Brasil
Prediksi Final Liga Champions 2026: PSG vs Arsenal, Les Parisiens Diunggulkan, The Gunners Butuh Keajaiban
Persib Bandung Ungkap Penyebab Masuk Daftar Banned FIFA, Bukan Tunggakan Gaji!