Indonesia U-19 vs Myanmar U-19: Garuda Muda Bidik Start Sempurna di Piala AFF U-19 2026

JawaPos.com – Setelah hampir tiga pekan menjalani pemusatan latihan di Jogjakarta dan melanjutkan persiapan di Medan, Tim Nasional Indonesia U-19 siap memulai persaingan di Piala AFF U-19 2026.

Myanmar menjadi ujian pertama Garuda Muda dalam turnamen tersebut. Laga pembuka Grup A itu akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan (siaran langsung SCTV pukul 19.00 WIB).

Pelatih Timnas Indonesia U-19, Nova Arianto, memastikan anak asuhnya berada dalam kondisi siap tempur. Adaptasi cuaca, kondisi lapangan, hingga program taktik dinilai telah berjalan sesuai rencana sejak tim tiba di Medan pada 28 Mei lalu.

"Semoga semua yang disiapkan bisa berjalan dengan baik," ujar Nova.

Mantan pemain Persebaya Surabaya itu menambahkan bahwa pertandingan pertama selalu memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Karena itu, tim pelatih tidak hanya fokus mematangkan aspek teknis, tetapi juga menjaga kesiapan mental para pemain agar mampu mengatasi tekanan tampil di hadapan publik sendiri.

"Saya melihat semua pemain dalam kondisi siap untuk pertandingan pertama melawan Myanmar," terang pelatih berusia 46 tahun tersebut.

Meski berstatus tuan rumah, Nova enggan meremehkan kekuatan Myanmar. Dia menilai lawannya datang dengan persiapan yang tidak kalah matang.

Menurut informasi yang diterimanya, Myanmar lebih dahulu menjalani pemusatan latihan di Thailand sebelum bertolak ke Indonesia.

Tak hanya itu, sebagian pemain Myanmar juga telah mendapatkan menit bermain reguler di kompetisi kelompok usia U-21. Pengalaman tersebut bisa menjadi modal berharga saat tampil di level internasional.