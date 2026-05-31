Indonesia ke Final IFA7 World Championship 2026

JawaPos.com - Tim Football Association 7 (FA7) Indonesia melangkah ke babak final IFA7 World Championship 2026 setelah menang dramatis atas Brasil lewat adu penalti dengan skor 2-1 selepas bermain imbang 3-3 pada pertandingan semifinal yang berlangsung di Honduras, Minggu.

"Ini sangat luar biasa. Ini campur tangan Tuhan. Indonesia mampu melibas Brasil. Pemain FA7 Indonesia sangat dahsyat. Kita bisa menunjukkan bahwa anak bangsa sendiri bermain cemerlang. Bravo. Semoga di final Indonesia meraih hasil terbaiknya," kata Presiden FA7 Indonesia Raden Bambang Pramukantoro dalam keterangan resmi, Minggu.

Menurut Bambang, keberhasilan yang ditunjukkan oleh tim Merah Putih membuktikan bahwa sepak bola 7 Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara besar di level dunia.

Hal senada diungkapkan Direktur Teknik, Nelson Leon Sanchez yang mengapresiasi kemenangan bersejarah ini mengingat Indonesia baru pertama kali bisa menembus babak final.

"Tingkatkan terus latihan sehingga prestasi semakin meningkat seperti sekarang ini. Semoga Indonesia menang di final nanti," ujar Nelson yang juga merupakan coach FA7 Indonesia.

Dengan semangat juang, kekompakan tim, dan dukungan rakyat Indonesia, harapan melihat Indonesia Raya berkumandang di podium tertinggi dunia FA7 kini semakin terbuka lebar.