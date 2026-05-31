Pemusatan Latihan Timnas Indonesia Selesai, Marc Klok Ingin Fokus Pulihkan Cedera Betis

Marc Klok saat bela Timnas Indonesia. (Dok. Marc Klok)
JawaPos.com - Marc Klok telah menyelesaikan pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia untuk ASEAN Championship 2026. Dalam pemusatan latihan tersebut dimulai sejak 26 hingga 30 Mei dan diikuti 23 pemain.
Setelah melakukan pemusatan latihan, Marc Klok mengakui bahwa para pemain Timnas Indonesia yang dipanggil menunjukkan kualitas terbaiknya. Kapten Persib Bandung tersebut juga langsung beristirahat dan memulihkan kondisi betisnya.
"Pekan yang fantastis bersama para pemain dan staf @timnasindonesia. Saatnya beristirahat, mengisi ulang energi tubuh dan pikiran, dan memulihkan betis saya setelah musim yang panjang, berat, dan menuntut," tulis Marc Klok di Instagram.
Marc Klok juga tergabung dalam skuad sementara Timnas Indonesia. Skuad tersebut dipanggil untuk laga persahabatan melawan Oman dan Mozambik pada 5 dan 9 Juni.
Jika John Herdman sudah menetapkan skuad Timnas Indonesia dan memanggil Marc Klok, dia belum bisa beristirahat lebih lama. Bagi gelandang 33 tahun tersebut, John Herdman belum pernah sekalipun memainkannya di Timnas Indonesia. Pada FIFA Series 2026, Marc Klok tidak dipanggil saat melawan Bulgaria dan Saint Kitts dan Nevis.
Musim ini, Klok merupakan salah satu pemain penting bagi Persib yang meraih gelar juara Super League. Melansir Transfermarkt, dia telah bermain sebanyak 25 pertandingan dan 18 laga menjadi starter.
Kemampuannya dalam melindungi pertahanan dari lini tengah juga sangat baik. Melihat statistik permainannya dari I League, pemain kelahiran Amsterdam tersebut melakukan 26 tekel dan 39 intersepsi.
