Mauricio Souza Kirim Kode Keras Tinggalkan Persija Jakarta!

Mauricio Souza buka suara soal masa depannya usai gagal bawa Persija Jakarta juara. (Dok. Mauricio)
JawaPos.com - Teka-teki soal masa depan Mauricio Souza bersama Persija Jakarta tampaknya segera terungkap. Pelatih asal Brasil itu mengirim sinyal kuat akan meninggalkan skuad Macan Kemayoran, julukan Persija Jakarta.
Selesai sudah perjalanan Persija Jakarta di Super League 2025/2026. Dengan begitu, berakhir juga masa kerja Souza, mengingat hanya diikat kontrak selama satu musim saja.
Mengingat hanya terikat kontrak selama satu musim, masa depan Souza pun menjadi tanda tanya besar. Tak sedikit The Jakmania yang masih ingin memberikan kesempatan kedua, namun ada juga yang ingin eks pelatih Madura United itu hengkang.
Kini, Souza secara mengejutkan mengirim kode keras meninggalkan Persija Jakarta. Pelatih berusia 52 tahun itu menyampaikan terima kasih kepada Macan Kemayoran atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.
“Terima kasih Persija. Merupakan sebuah kebahagiaan besar,” tulis Souza dalam unggahan insta story instagram pribadinya, Selasa (26/5/2026).
Bahkan, Souza berharap bisa kembali dipertemukan dengan klub Ibu Kota tersebut. Pernyataan ini seolah menjadi sinyal kuat kalau dirinya akan mengakhiri kebersamaannya dengan Macan Kemayoran.
“Suatu hari nanti, jika Tuhan mengizinkan, kita akan bertemu lagi!” terang Souza.
Sebelumnya, Souza mengungkapkan bahwa pembicaraan terkait perpanjangan kontrak dengan manajemen Persija Jakarta berjalan positif. Namun, menurutnya, masih ada beberapa poin dalam kontrak yang perlu disepekati kedua pihak.
“Saya tahu kalian juga penasaran apakah saya akan tetap melanjutkan pekerjaan ini atau tidak. Yang bisa saya katakan adalah ada keinginan dari pihak klub agar saya tetap bertahan, dan dari saya pribadi juga ada keinginan untuk melanjutkan,” kata Souza dalam konferensi pers usai laga Persija vs Semen Padang, Sabtu (23/5) lalu.
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK