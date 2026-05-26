Mauricio Souza Kirim Kode Keras Tinggalkan Persija Jakarta!

JawaPos.com - Teka-teki soal masa depan Mauricio Souza bersama Persija Jakarta tampaknya segera terungkap. Pelatih asal Brasil itu mengirim sinyal kuat akan meninggalkan skuad Macan Kemayoran, julukan Persija Jakarta.

Selesai sudah perjalanan Persija Jakarta di Super League 2025/2026. Dengan begitu, berakhir juga masa kerja Souza, mengingat hanya diikat kontrak selama satu musim saja.

Mengingat hanya terikat kontrak selama satu musim, masa depan Souza pun menjadi tanda tanya besar. Tak sedikit The Jakmania yang masih ingin memberikan kesempatan kedua, namun ada juga yang ingin eks pelatih Madura United itu hengkang.

Kini, Souza secara mengejutkan mengirim kode keras meninggalkan Persija Jakarta. Pelatih berusia 52 tahun itu menyampaikan terima kasih kepada Macan Kemayoran atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.

“Terima kasih Persija. Merupakan sebuah kebahagiaan besar,” tulis Souza dalam unggahan insta story instagram pribadinya, Selasa (26/5/2026).

Bahkan, Souza berharap bisa kembali dipertemukan dengan klub Ibu Kota tersebut. Pernyataan ini seolah menjadi sinyal kuat kalau dirinya akan mengakhiri kebersamaannya dengan Macan Kemayoran.

“Suatu hari nanti, jika Tuhan mengizinkan, kita akan bertemu lagi!” terang Souza.

Sebelumnya, Souza mengungkapkan bahwa pembicaraan terkait perpanjangan kontrak dengan manajemen Persija Jakarta berjalan positif. Namun, menurutnya, masih ada beberapa poin dalam kontrak yang perlu disepekati kedua pihak.