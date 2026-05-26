Tulis Pesan Menyentuh, Bruno Tubarao Kirim Sinyal Kuat Tinggalkan Persija Jakarta

JawaPos.com - Winger asal Brasil Bruno Tubarao, mengirim sinyal kuat meninggalkan Persija Jakarta. Pemain berusia 31 tahun itu menulis pesan menyentuh yang semakin memperkuat spekulasi mengenai kepergiannya dari skuad Macan Kemayoran.

Bruno Tubarao merapat ke Persija Jakarta pada awal musim Super League 2025/2026. Pemain yang beroperasi di bek sayap kanan itu menjadi andalan pelatih Mauricio Souza dalam mengarungi musim ini.

Pemain asal Brasil itu total mencatatkan penampilan sebanyak 27 dari 34 pertandingan dengan kontribusi satu gol dan empat assist di Super League 2025/2026. Seiring berakhirnya kompetisi musim ini, masa depan Bruno Tubarao pun menjadi sorotan.

Pasalnya, Tubarao hanya terikat kontrak selama satu musim saja. Artinya, berakhir sudah perjalanan dia bersama Persija Jakarta, mengingat kompetisi Super League musim ini telah berakhir.

Di tengah masa depannya yang masih abu-abu, Tubarao justru mengirim sinyal kuat tidak akan melanjutkan masa baktinya bersama Persija Jakarta untuk musim depan. Dalam akun instagram pribadinya, dia mengaku sangat bangga bisa menjadi bagian dari skuad Macan Kemayoran.

”Akhir dari satu musim lagi. Sebuah kehormatan bisa mengenakan jersey dari suporter yang begitu penuh gairah!” tulis Tubarao dalam instagram pribadinya @brunotubarao20, Selasa (26/5).

”Saya ingin menyampaikan semua cinta dan rasa terima kasih saya kepada semua yang telah mengirimkan pesan kepada saya. Saya dan keluarga sangat mencintai Jakarta, dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan atas semua yang telah saya jalani,” sambung dia.

Tubarao mengungkapkan bahwa masa depannya saat ini masih belum pasti. Satu hal yang pasti, dia sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari Persija Jakarta. Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada manajemen, rekan setim, dan seluruh elemen Macan Kemayoran atas kenangan manis selama satu musim terakhir.