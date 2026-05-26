Deputy CEO Persib Ungkap Kunci Pangeran Biru Juara di Super League 2025/2026

JawaPos.com - Persib Bandung mengulang kesuksesan dua musim terakhir dengan juara lagi untuk ketiga kalinya secara beruntun di Super League 2025/2026. Persib juara usai mendapatkan hasil imbang melawan tamunya Persijap Jepara pada Sabtu (24/5) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Hasil tersebut sudah cukup untuk mengungguli rivalnya Borneo FC Samarinda. Walau punya poin sama 79, Persib unggul head-to-head. Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan ucap syukur atas kejayaan Maung Bandung dalam tiga musim terakhir.

“Alhamdulillah tahun ini kita bisa juara kembali dan tahun ini sejarah baru hattrick dan menjadi tim pertama yang lima bintang, Alhamdulillah,” ucap Adhitia. Ya Persib kini resmi menjadi tim dengan gelar terbanyak 5 piala, rekor yang sebelumnya ada di tangan Persipura 4 piala.

Adhitia ungkap kunci kesuksesan Persib bisa mempertahankan gelar tahun ini. Tidak lepas dari konsistensi, kerja keras, dan kebersamaan berbagai stakeholder tim yang bersatu meraih kejayaan yang sama seperti musim lalu.

“Konsistensi, selain konsistensi yang paling penting kita selalu juara babarengan (bersama-sama), semua komponen mendukung tim pemain, pelatih, manajemen, Bobotoh, instansi mendukung dan kita juara bebarengan, ini yang jadi kunci Persib juara,” tuturnya.

