Deputy CEO Persib Ungkap Kunci Pangeran Biru Juara di Super League 2025/2026

Persib Bandung kembali menjadi juara Super League 2025/2026. (Dok ILeague)
JawaPos.com - Persib Bandung mengulang kesuksesan dua musim terakhir dengan juara lagi untuk ketiga kalinya secara beruntun di Super League 2025/2026. Persib juara usai mendapatkan hasil imbang melawan tamunya Persijap Jepara pada Sabtu (24/5) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).
Hasil tersebut sudah cukup untuk mengungguli rivalnya Borneo FC Samarinda. Walau punya poin sama 79, Persib unggul head-to-head. Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan ucap syukur atas kejayaan Maung Bandung dalam tiga musim terakhir.
“Alhamdulillah tahun ini kita bisa juara kembali dan tahun ini sejarah baru hattrick dan menjadi tim pertama yang lima bintang, Alhamdulillah,” ucap Adhitia. Ya Persib kini resmi menjadi tim dengan gelar terbanyak 5 piala, rekor yang sebelumnya ada di tangan Persipura 4 piala.
Baca Juga:Fabio Calonego Bergerak, Rumor Mariano Peralta Makin Dekat ke Persija Jakarta? Persebaya Surabaya dan Persib Bandung Siaga
Adhitia ungkap kunci kesuksesan Persib bisa mempertahankan gelar tahun ini. Tidak lepas dari konsistensi, kerja keras, dan kebersamaan berbagai stakeholder tim yang bersatu meraih kejayaan yang sama seperti musim lalu.
“Konsistensi, selain konsistensi yang paling penting kita selalu juara babarengan (bersama-sama), semua komponen mendukung tim pemain, pelatih, manajemen, Bobotoh, instansi mendukung dan kita juara bebarengan, ini yang jadi kunci Persib juara,” tuturnya.
Baca Juga:Alfeandra Dewangga Akui Kurang Berbuat Banyak meski Bawa Persib Bandung Juara Super League
Pesta juara digelar di jalanan Kota Bandung, para pemain turun ke jalanan mengarak trofi Super League 2025/2026. Bobotoh dan masyarakat Bandung tumpah ruah menyambut sang jawara tim kebanggaan.
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK