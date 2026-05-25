Dua Pemain Timnas Indonesia Juara di Thailand: Sandy Walsh dan Asnawi Ukir Prestasi di Musim 2025/26

Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh raih gelar Thai League musim ini bersama Buriram United. (Istimewa)
JawaPos.com - Kabar membanggakan datang dari sepak bola Thailand. Dua pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh, sukses menutup musim 2025/26 dengan raihan gelar juara bersama klub masing-masing.
Sandy Walsh lebih dulu memastikan gelar bersama Buriram United setelah klub raksasa Thailand tersebut keluar sebagai juara Thai League musim ini. Bek keturunan Belgia-Indonesia itu tampil cukup konsisten sepanjang musim dan menjadi salah satu bagian penting dalam skuad Buriram.
Tak lama berselang, giliran Asnawi Mangkualam yang ikut merasakan momen juara. Meski sedang menjalani pemulihan cedera, pemain asal Makassar itu tetap hadir dalam perayaan gelar Port FC usai menjuarai Thai League Cup 2025/26.
Kehadiran Asnawi di tengah selebrasi tim mendapat perhatian dari suporter Indonesia di media sosial. Banyak yang memberikan dukungan agar mantan kapten Timnas U-23 Indonesia tersebut segera pulih dan kembali bermain musim depan.
Keberhasilan dua pemain Indonesia meraih trofi di Thailand menjadi pencapaian menarik bagi perkembangan pemain Tanah Air di level Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, kompetisi Thailand memang dikenal sebagai salah satu liga terbaik di kawasan ASEAN dengan persaingan yang cukup ketat.
Sandy Walsh menjalani musim yang positif bersama Buriram United. Selain tampil di kompetisi domestik, klubnya juga bersaing di level Asia. Pengalaman bermain di kompetisi dengan intensitas tinggi diyakini akan sangat membantu kualitas permainannya bersama Timnas Indonesia.
Sementara itu, Asnawi tetap mendapat apresiasi besar dari Port FC meski sempat diganggu cedera di pengujung musim. Dedikasi dan kontribusinya selama membela klub membuat namanya tetap mendapat tempat di hati pendukung Port FC.
Prestasi ini juga menjadi kabar baik bagi Timnas Indonesia yang tengah mempersiapkan berbagai agenda penting internasional. Kehadiran pemain-pemain yang terbiasa bersaing di kompetisi luar negeri tentu bisa memberikan dampak positif bagi kekuatan skuad Garuda.
Dua gelar yang diraih Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam sekaligus menjadi bukti bahwa pemain Indonesia mampu bersaing dan berprestasi di luar negeri. Dukungan publik sepak bola Indonesia kini tentu berharap keduanya bisa terus menjaga performa dan membawa pengalaman juara tersebut ke Timnas Indonesia.
