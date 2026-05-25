Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Senin, 25 Mei 2026 | 23.50 WIB

Borneo FC Gagal Juara, Fabio Lefundes Singgung Aturan Head to Head

Pelatih Borneo FC Samarinda Fabio Lefundes. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pelatih Borneo FC Samarinda Fabio Lefundes. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelatih Borneo FC Samarinda, Fabio Lefundes, mengekspresikan kegagalan timnya merebut gelar juara Super League 2025/2026. Lefundes pun menyoroti aturan head to head yang berlaku, namun tetap menerima dengan lapang dada kegagalan tersebut.

Sebagaimana diketahui, Persib Bandung keluar sebagai juara Super League 2025/2026. Sementara Borneo FC harus puas finis sebagai runner-up, meski punya koleksi poin sama seperti sang juara, yakni 79 poin.

Skuad berjuluk Pesut Etam itu finis sebagai runner-up karena kalah head to head atas Persib Bandung. Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- memimpin head to head setelah menang 3-1 di pertemuan pertama dan imbang 1-1 di pertemuan kedua.

Aturan head to head tersebut mendapat sorotan dari Lefundes. Pasalnya, Borneo FC memiliki banyak keunggulan secara statistik ketimbang Persib Bandung.

"Musim ini kita enggak bisa juara karena ada peraturan head-to-head. Karena kalau kita lihat statistik yang lainnya, kita adalah yang lebih bagus jauh," kata Lefundes, dipetik Senin (25/5/2026).

Faktanya, Borneo FC memang unggul atas Persib Bandung secara statistik. Skuad Pesut Etam menjadi tim yang mengemas kemenangan paling banyak dengan 25 kemenangan dari 34 pertandingan. Dari 25 kemenangan itu, mereka tota mencetak 74 gol dan kebobolan 31 kali.

Sementara Persib Bandung mencatat 24 kemenangan dari 34 pertandingan. Pangeran Biru total mencetak 59 gol dan hanya kebobolan 22 kali sepanjang Super League 2025/2026.

Meski demikian, Lefundes tetap menerima hasil tersebut dengan lapang dada. Sebab, aturan head to head itu sudah menjadi ketentuan yang dibuat I.League selaku operator kompetisi.

"Tapi ya itu bukan (keputusan) saya. Saya nggak bisa kontrol karena itu sudah diakui oleh PT Liga. Ini sama seperti musim lalu juga, Borneo enggak bisa masuk di posisi keempat karena kalah head-to-head juga sama Persebaya (finis di urutan lima)," tutur Lefundes.

Lefundes mengaku sangat bangga dengan perjuangan skuad Borneo FC di Super League 2025/2026. Apalagi, skuad Pesut Etam menjadi tim yang paling banyak meraih kemenangan dibanding kontestan lain dalam musim ini.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Deretan Fakta Federico Barba Bisa Hengkang dari Persib Bandung Usai Rebut Gelar Juara Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Deretan Fakta Federico Barba Bisa Hengkang dari Persib Bandung Usai Rebut Gelar Juara Super League

Senin, 25 Mei 2026 | 23.45 WIB

Sisi Lain Francisco Rivera! Playmaker Persebaya Surabaya Ini Setia Dampingi Istri dan Betah Tinggal di Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Sisi Lain Francisco Rivera! Playmaker Persebaya Surabaya Ini Setia Dampingi Istri dan Betah Tinggal di Surabaya

Senin, 25 Mei 2026 | 23.38 WIB

Mario Lemos Blak-blakan! Persijap Jepara Bisa Imbangi Persib Bandung dan Borneo FC: Sekarang Waktunya Istirahat - Image
Sepak Bola Indonesia

Mario Lemos Blak-blakan! Persijap Jepara Bisa Imbangi Persib Bandung dan Borneo FC: Sekarang Waktunya Istirahat

Senin, 25 Mei 2026 | 04.08 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

4

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

5

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

6

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun

9

17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga

10

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore