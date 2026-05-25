Borneo FC Gagal Juara, Fabio Lefundes Singgung Aturan Head to Head

JawaPos.com - Pelatih Borneo FC Samarinda, Fabio Lefundes, mengekspresikan kegagalan timnya merebut gelar juara Super League 2025/2026. Lefundes pun menyoroti aturan head to head yang berlaku, namun tetap menerima dengan lapang dada kegagalan tersebut.

Sebagaimana diketahui, Persib Bandung keluar sebagai juara Super League 2025/2026. Sementara Borneo FC harus puas finis sebagai runner-up, meski punya koleksi poin sama seperti sang juara, yakni 79 poin.

Baca Juga:Deretan Fakta Federico Barba Bisa Hengkang dari Persib Bandung Usai Rebut Gelar Juara Super League

Skuad berjuluk Pesut Etam itu finis sebagai runner-up karena kalah head to head atas Persib Bandung. Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- memimpin head to head setelah menang 3-1 di pertemuan pertama dan imbang 1-1 di pertemuan kedua.

Aturan head to head tersebut mendapat sorotan dari Lefundes. Pasalnya, Borneo FC memiliki banyak keunggulan secara statistik ketimbang Persib Bandung.

"Musim ini kita enggak bisa juara karena ada peraturan head-to-head. Karena kalau kita lihat statistik yang lainnya, kita adalah yang lebih bagus jauh," kata Lefundes, dipetik Senin (25/5/2026).

Faktanya, Borneo FC memang unggul atas Persib Bandung secara statistik. Skuad Pesut Etam menjadi tim yang mengemas kemenangan paling banyak dengan 25 kemenangan dari 34 pertandingan. Dari 25 kemenangan itu, mereka tota mencetak 74 gol dan kebobolan 31 kali.

Sementara Persib Bandung mencatat 24 kemenangan dari 34 pertandingan. Pangeran Biru total mencetak 59 gol dan hanya kebobolan 22 kali sepanjang Super League 2025/2026.

Meski demikian, Lefundes tetap menerima hasil tersebut dengan lapang dada. Sebab, aturan head to head itu sudah menjadi ketentuan yang dibuat I.League selaku operator kompetisi.

"Tapi ya itu bukan (keputusan) saya. Saya nggak bisa kontrol karena itu sudah diakui oleh PT Liga. Ini sama seperti musim lalu juga, Borneo enggak bisa masuk di posisi keempat karena kalah head-to-head juga sama Persebaya (finis di urutan lima)," tutur Lefundes.